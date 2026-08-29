В столице Нигера нападавшие атаковали аэропорт и пытались прорваться к президентскому зданию

В столице Нигера Ниамее утром 29 августа прогремели взрывы и интенсивная стрельба, а нападавшие атаковали международный аэропорт Диори Хамани и пытались прорвать периметр безопасности возле президентского здания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и очевидцев, пишет УНН.

Подробности

По словам одного из источников агентства, нападавшие также нацелились на военную базу 101 в Ниамее. Представительница Консультативного совета Нигера Бана Вагана Ибрагим заявила, что силы безопасности впоследствии восстановили контроль над объектом.

Еще одно трусливое нападение на базу 101, и снова наши силы обороны и безопасности обеспечили контролируемую ситуацию – написала она.

Нападавших разыскивают силы безопасности

Второй источник Reuters в силовых структурах сообщил, что часть нападавших была «нейтрализована», а остальные сбежали. После этого силы безопасности начали поисковые операции.

Очевидцы Reuters рассказали о сильной и непрерывной стрельбе вокруг президентского дворца. Также около 02:13 по Гринвичу стрельба вновь прозвучала в районе международного аэропорта.

Нигерийская армия спасла 33 человека, похищенных вооружёнными людьми на северо-западе страны — СМИ

Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить все заявления источников и представителей местных властей. Военное правительство Нигера на момент публикации официально ситуацию не комментировало.

Нигер находится под властью военных после переворота 2023 года. Страна вместе с Мали и Буркина-Фасо входит в Альянс государств Сахеля и продолжает бороться с исламистскими группировками, связанными с «Аль-Каидой» и «Исламским государством».

Джихадисты атаковали аэропорт в столице Нигера, погибли по меньшей мере 13 человек