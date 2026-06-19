Джихадисты атаковали аэропорт в столице Нигера, погибли по меньшей мере 13 человек
Киев • УНН
Исламистская группировка JNIM атаковала аэропорт столицы Нигера. Погибли 11 военных и двое гражданских, более 20 нападавших ликвидировано.
По меньшей мере 11 военнослужащих и двое гражданских погибли в результате нападения на аэропорт в столице Нигера Ниамее. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка JNIM, связанная с террористической сетью "Аль-Каида", сообщает Франс Пресс, пишет УНН.
Детали
По словам очевидцев, нападение началось на рассвете 19 июня и продолжалось несколько часов. Во время боев нигерские силы безопасности ликвидировали более 20 нападавших, еще около двух десятков боевиков были задержаны.
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Группировка JNIM в последние годы активно действует в странах Сахеля и неоднократно совершала атаки на военные и гражданские объекты в регионе. Нападение на столичный аэропорт стало одним из самых громких инцидентов в Нигере за последнее время.
Нигер уже три года находится под управлением военного правительства, которое пришло к власти после переворота. На этом фоне исламистские группировки усилили вооруженную деятельность и регулярно атакуют правительственные силы в различных районах страны.
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