В Греции задержали подозреваемого в связях с ХАМАС и подготовке терактов

$44.3851.67
ukenru
7 июня, 11:59 • 19130 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
7 июня, 10:35 • 32505 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
7 июня, 10:21 • 26098 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
7 июня, 09:41 • 44503 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto
7 июня, 07:53 • 30078 просмотра
На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшиеVideo
7 июня, 07:14 • 21941 просмотра
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
6 июня, 19:20 • 41895 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
6 июня, 15:56 • 60289 просмотра
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Эксклюзив
6 июня, 13:30 • 45368 просмотра
Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора
6 июня, 12:33 • 41317 просмотра
ССО ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный коридор россиян в КрымVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0м/с
97%
749мм
Популярные новости
На Кубе начали раздавать оружие гражданским из-за опасений вторжения США - СМИ7 июня, 10:10 • 12733 просмотра
На велоэтапе Ironman в Гамбурге десятки спортсменов массово прокололи шины из-за металлических обломков7 июня, 12:10 • 5006 просмотра
рф может запустить 5G, который не будет поддерживаться большинством смартфонов из-за нетипичных частот - разведка7 июня, 12:30 • 3496 просмотра
В результате вражеской атаки в Черноморске поврежден Спасо-Преображенский храмPhoto7 июня, 12:41 • 4108 просмотра
В Армении арестовали шестерых кандидатов в депутаты от пророссийской партии7 июня, 12:57 • 5906 просмотра
публикации
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto7 июня, 09:41 • 44507 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 67367 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 86026 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 100129 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 123163 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Никол Пашинян
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Армения
Европа
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 23652 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 95189 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 139111 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 142855 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 175284 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Старлинк
Financial Times
Дипломатка

В Греции задержали подозреваемого в связях с ХАМАС и подготовке терактов

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

На Крите задержали члена ХАМАС, который готовил теракты против израильских объектов. Мужчина изучал создание взрывчатки и имел сообщников на Кипре.

В Греции задержали подозреваемого в связях с ХАМАС и подготовке терактов

На Крите задержали 37-летнего уроженца Сектора Газа по подозрению в терроризме. Мужчина уже признался в членстве в ХАМАС и связях с задержанными на Кипре сообщниками, которые планировали теракты против израильских объектов в ЕС. Об этом сообщает eKathimerini, пишет УНН.

Детали

Подозреваемый, уроженец Газы, который легально работал в Греции сезонным работником отеля, на момент задержания находился в Агиос-Николаосе на северо-востоке Крита вместе с другими сотрудниками. В своих первых показаниях он отметил, что еще не создал взрывное устройство, но заказывал в интернете материалы, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатки.

Во время обыска в его афинской квартире в районе Патисия обнаружили прецизионные (высокоточные) весы и стеклянный мерный стакан — оба предмета были недавно приобретены и до сих пор находились в упаковке. Правоохранители также изучают цифровые доказательства, изъятые в ходе расследования.

По данным следствия, подозреваемый ездил в Малайзию для обучения конструированию взрывных устройств. Его жена и трое детей живут по месту жительства семьи в Секторе Газа, сообщили следователи.

Израиль нанес удар по новому лидеру боевого крыла ХАМАС Мохаммеду Одеху26.05.26, 22:30 • 6816 просмотров

Греческие власти связали его с подозреваемыми на Кипре после анализа телефонов и ноутбука. До ареста за ним велось наблюдение.

Официальные лица заявили, что подозреваемый почти не проявлял подозрительной активности во время работы в отеле и на тот момент еще не имел возможности совершить нападение. Однако они опасались, что он мог попытаться совершить атаку в ближайшем будущем — либо на Крите, либо в другом месте Греции.

Кипрские власти сообщили, что двое задержанных несколько дней назад подозреваемых, находящихся под стражей, также, вероятно, планировали нападения на израильские объекты на Кипре и в других странах ЕС.

Греция поддержала создание спецтрибунала по агрессии рф против Украины23.04.26, 18:07 • 6165 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Теракт
Взрывы
Обыск
Афины
Малайзия
Европейский Союз
Греция
Сектор Газа
Кипр