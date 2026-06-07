В Греции задержали подозреваемого в связях с ХАМАС и подготовке терактов
Киев • УНН
На Крите задержали члена ХАМАС, который готовил теракты против израильских объектов. Мужчина изучал создание взрывчатки и имел сообщников на Кипре.
На Крите задержали 37-летнего уроженца Сектора Газа по подозрению в терроризме. Мужчина уже признался в членстве в ХАМАС и связях с задержанными на Кипре сообщниками, которые планировали теракты против израильских объектов в ЕС. Об этом сообщает eKathimerini, пишет УНН.
Детали
Подозреваемый, уроженец Газы, который легально работал в Греции сезонным работником отеля, на момент задержания находился в Агиос-Николаосе на северо-востоке Крита вместе с другими сотрудниками. В своих первых показаниях он отметил, что еще не создал взрывное устройство, но заказывал в интернете материалы, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатки.
Во время обыска в его афинской квартире в районе Патисия обнаружили прецизионные (высокоточные) весы и стеклянный мерный стакан — оба предмета были недавно приобретены и до сих пор находились в упаковке. Правоохранители также изучают цифровые доказательства, изъятые в ходе расследования.
По данным следствия, подозреваемый ездил в Малайзию для обучения конструированию взрывных устройств. Его жена и трое детей живут по месту жительства семьи в Секторе Газа, сообщили следователи.
Израиль нанес удар по новому лидеру боевого крыла ХАМАС Мохаммеду Одеху26.05.26, 22:30 • 6816 просмотров
Греческие власти связали его с подозреваемыми на Кипре после анализа телефонов и ноутбука. До ареста за ним велось наблюдение.
Официальные лица заявили, что подозреваемый почти не проявлял подозрительной активности во время работы в отеле и на тот момент еще не имел возможности совершить нападение. Однако они опасались, что он мог попытаться совершить атаку в ближайшем будущем — либо на Крите, либо в другом месте Греции.
Кипрские власти сообщили, что двое задержанных несколько дней назад подозреваемых, находящихся под стражей, также, вероятно, планировали нападения на израильские объекты на Кипре и в других странах ЕС.
Греция поддержала создание спецтрибунала по агрессии рф против Украины23.04.26, 18:07 • 6165 просмотров