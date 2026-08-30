Власти Нигера заявили о подавлении военного мятежа после стрельбы в столице

Власти Нигера заявили, что силы безопасности подавили военный мятеж в столице Ниамее, где ночью были слышны стрельба и взрывы вблизи авиабазы и других стратегических объектов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на государственное агентство Agence Nigérienne de Presse, пишет УНН.

Подробности

По словам министра обороны Нигера Салифу Моди, вскоре после полуночи группа военнослужащих начала задерживать других военных на базе 101 в Ниамее. После этого мятежники открыли огонь по нескольким важным объектам.

Джихадисты атаковали аэропорт в столице Нигера, погибли по меньшей мере 13 человек

Моди заявил, что силы обороны и безопасности быстро отреагировали на события, локализовали беспорядки и постепенно восстановили контроль над объектами. Он призвал жителей столицы сохранять спокойствие и вернуться к обычной деятельности.

Стрельба была слышна возле международного аэропорта

Ночью стрельбу и взрывы слышали вблизи авиабазы рядом с международным аэропортом имени Диори Хамани, а также возле других стратегических объектов Ниамея. Трансляция государственного телевидения и радио временно прерывалась и возобновилась около 10:00 в субботу.

События стали новым вызовом для военного руководства Абдурахамана Тиани, который пришел к власти после переворота в июле 2023 года и отстранения избранного президента Мохамеда Базума. Нигер также продолжает противостоять исламистским группировкам, а в течение 2026 года в Ниамее уже фиксировали несколько инцидентов, связанных с безопасностью аэропорта и расположенной рядом военной базы.

В столице Нигера нападавшие атаковали аэропорт и пытались прорваться к президентскому зданию