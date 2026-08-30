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Власти Нигера заявили о подавлении военного мятежа после стрельбы в столице

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Силы безопасности Нигера подавили военный мятеж в Ниамее после стрельбы возле авиабазы и аэропорта. Власти призвали жителей сохранять спокойствие.

Власти Нигера заявили о подавлении военного мятежа после стрельбы в столице

Власти Нигера заявили, что силы безопасности подавили военный мятеж в столице Ниамее, где ночью были слышны стрельба и взрывы вблизи авиабазы и других стратегических объектов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на государственное агентство Agence Nigérienne de Presse, пишет УНН.

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По словам министра обороны Нигера Салифу Моди, вскоре после полуночи группа военнослужащих начала задерживать других военных на базе 101 в Ниамее. После этого мятежники открыли огонь по нескольким важным объектам.

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Моди заявил, что силы обороны и безопасности быстро отреагировали на события, локализовали беспорядки и постепенно восстановили контроль над объектами. Он призвал жителей столицы сохранять спокойствие и вернуться к обычной деятельности.

Стрельба была слышна возле международного аэропорта

Ночью стрельбу и взрывы слышали вблизи авиабазы рядом с международным аэропортом имени Диори Хамани, а также возле других стратегических объектов Ниамея. Трансляция государственного телевидения и радио временно прерывалась и возобновилась около 10:00 в субботу.

События стали новым вызовом для военного руководства Абдурахамана Тиани, который пришел к власти после переворота в июле 2023 года и отстранения избранного президента Мохамеда Базума. Нигер также продолжает противостоять исламистским группировкам, а в течение 2026 года в Ниамее уже фиксировали несколько инцидентов, связанных с безопасностью аэропорта и расположенной рядом военной базы.

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Степан Гафтко

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