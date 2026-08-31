Алжир отправил истребители в Нигер после неудачного военного мятежа
Киев • УНН
Алжир направил в Нигер четыре истребителя Су-30 по просьбе военных властей. Самолёты должны противостоять попыткам дестабилизации.
Алжир направил 4 истребителя Су-30 для поддержки военных властей соседнего Нигера после неудавшегося мятежа в стране. Самолеты были переброшены по просьбе руководства Нигера, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Алжира, пишет УНН.
Детали
В алжирском Минобороны заявили, что истребители будут помогать властям Нигера «противодействовать попыткам дестабилизации братской страны».
Накануне руководство Нигера сообщило, что военным удалось подавить мятеж солдат в столице Ниамее.
Алжир усиливает свое присутствие в Сахеле
По данным Bloomberg, отправка истребителей стала очередным признаком растущей роли Алжира в нестабильном регионе Сахель.
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