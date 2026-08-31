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Сухой Су-30

Алжир отправил истребители в Нигер после неудачного военного мятежа

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Алжир направил в Нигер четыре истребителя Су-30 по просьбе военных властей. Самолёты должны противостоять попыткам дестабилизации.

Алжир отправил истребители в Нигер после неудачного военного мятежа

Алжир направил 4 истребителя Су-30 для поддержки военных властей соседнего Нигера после неудавшегося мятежа в стране. Самолеты были переброшены по просьбе руководства Нигера, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Алжира, пишет УНН.

Детали

В алжирском Минобороны заявили, что истребители будут помогать властям Нигера «противодействовать попыткам дестабилизации братской страны».

Накануне руководство Нигера сообщило, что военным удалось подавить мятеж солдат в столице Ниамее.

Алжир усиливает свое присутствие в Сахеле

По данным Bloomberg, отправка истребителей стала очередным признаком растущей роли Алжира в нестабильном регионе Сахель.

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Беспорядки стали первым серьезным вызовом со стороны вооруженных сил Нигера для военной хунты, находящейся у власти после переворота в июле 2023 года.

Тогда военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, после чего руководство страной перешло к военным.

Власти Нигера заявили о подавлении военного мятежа после стрельбы в столице30.08.26, 01:54 • 4036 просмотров

Степан Гафтко

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Bloomberg L.P.
Алжир