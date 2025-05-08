ЄС готує позов до СОТ і заходи у відповідь проти США через мита: може зачепити бурбон і вино

Європейська комісія в четвер повідомила про консультації щодо можливих контрзаходів та підготовку до розгляду в СОТ у відповідь на мита США. Як зазначає Euractiv, ЄС націлився в тому числі на американські бурбон і вино в другому списку відповідних заходів проти мит США, пише УНН.

Європейська комісія розпочала публічні консультації щодо списку імпорту США, який може стати об'єктом контрзаходів ЄС, якщо поточні переговори ЄС-США не призведуть до взаємовигідного результату та скасування мит США - повідомляє євроінституція.

Список, винесений на консультації, як зазначається, стосується імпорту з США на суму 95 млрд євро, що охоплює широкий спектр промислових і сільськогосподарських товарів.

Як повідомляє Euractiv, американські бурбон і вино знаходяться в другому попередньому списку відповідних заходів у відповідь на мита США, представленому Єврокомісією сьогодні, без зазначення тарифної ставки. Брюссель пропонує націлитися на американські спиртні напої, вино та пиво на суму 1,3 млрд євро, заявив у четвер високопоставлений чиновник Єврокомісії. Знаменитий американський напій, як зазначено, не потрапив до першого списку заходів у відповідь - наразі відкладений до липня - опублікований у квітні у відповідь на 25% мита на сталь і алюміній ЄС.

З майже 100-мільярдного списку експорту виконавча влада ЄС націлюється на 6,4 мільярда євро на імпорт агропродовольчих товарів і пів мільярда на рибну продукцію, додав чиновник. Перші сімдесят сторінок 218-сторінкового документа охоплюють сільське господарство та продукти харчування, від фруктів і овочів до живих тварин, свіжого та замороженого м'яса та рослинних олій. Пестициди, але не добрива, і сільськогосподарська техніка також включені. Це доповнення до списку, який був раніше і вже охоплював широкий спектр сільськогосподарських товарів, включаючи соєві боби та мигдаль, які є одними з найдорожчих продуктів харчування, що експортуються США до Європи.

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Єврокомісія повідомила, що також консультується щодо можливих обмежень на певний експорт ЄС сталевого брухту та хімічної продукції до США на суму 4,4 млрд євро. Ці консультації спрямовані на розгляд як універсальних мит США, так і мит на автомобілі та автомобільні запчастини.

Як зазначили в Єврокомісії, після того, як США ввели свої "необґрунтовані та шкідливі" мита, ЄС віддав пріоритет пошуку взаємовигідного та збалансованого рішення шляхом переговорів, у тому числі в межах оголошеної США часткової призупинення мит на 90 днів.

"Ці переговори тривають як на політичному, так і на технічному рівні", - повідомили в Єврокомісії.

Тим часом, як зазначено, "ЄС продовжує готувати потенційні контрзаходи для захисту своїх споживачів та промисловості паралельно з переговорами і на випадок, якщо вони не дадуть задовільного результату". Хоча публічні консультації є необхідним кроком у цьому процесі, як повідомляється, вони не призводять автоматично до ухвалення контрзаходів.

Паралельно ЄС також почне суперечку в СОТ проти США щодо їх універсальних так званих "взаємних" мит і мит на автомобілі та автомобільні деталі, офіційно подавши запит на консультації. ЄС однозначно вважає, що ці мита грубо порушують основні правила СОТ. Таким чином, мета ЄС полягає в тому, щоб підтвердити, що узгоджені на міжнародному рівні правила мають значення, і вони не можуть бути в односторонньому порядку проігноровані жодним членом СОТ, включаючи США - зазначили в євроінституції.

Нарешті, Єврокомісія, як повідомляється, "продовжує уважно стежити за потенційним перенаправленням світового експорту на ринок ЄС, що може бути викликане митами США, введеними щодо третіх країн". Окрім того, Єврокомісія повідомила, що "продовжить вести переговори з іншими торговими партнерами, щоб знайти нові ринки збуту та диверсифікувати джерела поставок". "Ми також продовжимо поточну роботу зі зниження бар'єрів і зміцнення єдиного ринку ЄС", - йдеться в повідомленні.

Мита вже мають негативний вплив на світову економіку. ЄС, як і раніше, повністю відданий пошуку результатів переговорів зі США. Ми вважаємо, що можна укласти хороші угоди на благо споживачів і підприємств по обидва боки Атлантики. У той же час ми продовжуємо готуватися до всіх можливостей, і розпочаті сьогодні консультації допоможуть нам у цій необхідній роботі - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Подальші кроки

Єврокомісія, як повідомляється, буде діяти відповідно до регламенту ЄС, вважаючи заходи США захисними заходами.

"Як перший крок у цьому процесі всім, кого зачіпають потенційні заходи з ребалансування, які наразі розглядаються ЄС, пропонується представити свої думки протягом чотирьох тижнів, в тому числі про вплив мит США. Отже, консультації будуть відкриті до 10 червня", - ідеться в повідомленні.

На основі зібраних даних Єврокомісія, як зазначено, завершить свою пропозицію щодо ухвалення контрзаходів і проведе консультації з державами-членами ЄС в межах так званого процесу комітології. Після завершення цього процесу Єврокомісія має намір "підготувати правовий акт, що вводить контрзаходи, до використання в разі, якщо переговори з США не дадуть задовільного результату".

"Паралельно з цим, щойно ЄС офіційно подасть запит на консультації СОТ найближчим часом, в обох сторін буде до двох місяців, щоб знайти взаємоприйнятне рішення. Якщо консультації не увінчаються успіхом, ЄС зможе зробити запит на створення комісії, яка оцінить суть справи", - сказано в повідомленні.