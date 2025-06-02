ЄС попередив, що може прискорити запровадження дзеркальних мит через торговельну політику США

Європейський союз готується до нового раунду торгових переговорів зі США і попередив, що може прискорити заходи у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп виконає свої погрози щодо мит для ЄС, остання з яких була про введення 50% мита на імпорт сталі та алюмінію. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Європейська комісія, яка опікується питаннями торгівлі для ЄС, заявила в понеділок, що вона "сильно" шкодує через підвищення Штатами торговельних мит - порівняно із запланованими 25% - і додала, що цей крок підриває зусилля щодо досягнення вирішення торговельного конфлікту.

Єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович зустрінеться з торговим представником США Джеймісоном Гріром у середу в Парижі. Крім того, група представників Єврокомісії прямує до Вашингтона для продовження технічних переговорів, повідомив прес-секретар ЄК Улоф Гілл.

"Будь-яка торгова угода зі США має ґрунтуватися на повазі, а не на погрозах" - комісар ЄС

Якщо не буде досягнуто взаємоприйнятне рішення, як існуючі, так і можливі додаткові контрзаходи ЄС автоматично набудуть чинності 14 липня або раніше, якщо цього вимагатимуть обставини. Комісія завжди ясно заявляла про свою готовність діяти на захист інтересів ЄС, захищаючи наших працівників, споживачів та промисловість зазначив Гілл.

ЄС намагається прискорити переговори зі США до крайнього терміну 9 липня, коли, як Трамп заявив раніше, що запровадить 50% мито майже на весь імпорт блоку. Американський рідер розкритикував ЄС за "несправедливість у торгівлі" та закликав скоротити профіцит у торгівлі товарами і знизити митні та немитні бар'єри, такі як податок на додану вартість.

Нагадаємо

Євросоюз має намір збільшити закупівлі американських товарів на 50 млрд євро для врегулювання торгових розбіжностей. Однак, ЄС не погодиться на збереження тарифів США як справедливе рішення.