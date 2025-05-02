Йдеться про понад 50 мільярдів євро: ЄС готовий запропонувати Трампу торгову угоду
Київ • УНН
Євросоюз має намір збільшити закупівлі американських товарів на 50 млрд євро для врегулювання торгових розбіжностей. Однак, ЄС не погодиться на збереження тарифів США як справедливе рішення.
Заступник голови Європейської комісії та європейський комісар з питань енергії Марош Шефчович розповів, шо в ЄС готові зробити президенту США Дональду Трампу торгову пропозицію на понад 50 млрд євро. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
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Брюссель хоче збільшити закупівлі американських товарів на €50 млрд, щоб вирішити "проблему" у торгових відносинах, заявив головний переговорник ЄС.
Однак Шефчович зазначив, що Євросоюз не прийме рішення Вашингтона про збереження 10-відсоткових тарифів на свої товари як справедливе вирішення торгових переговорів.
За його словами, це можна швидко вирішити угодами на купівлю більшої кількості газу та сільськогосподарської продукції з США. Водночас він додав, що досягти угоди, яка була б "очевидно доброю та прийнятною для держав-членів ЄС і Європейського парламенту, буде дуже важко".
Це буде нелегко, але ми будемо ретельно працювати з кожною державою-членом ЄС, щоб мати одностайну підтримку
Тарифи Трампа неоднозначно впливатимуть на ринок електромобілів - The New York Times27.04.25, 19:34 • 8058 переглядiв