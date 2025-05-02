Йдеться про понад 50 мільярдів євро: ЄС готовий запропонувати Трампу торгову угоду

Заступник голови Європейської комісії та європейський комісар з питань енергії Марош Шефчович розповів, шо в ЄС готові зробити президенту США Дональду Трампу торгову пропозицію на понад 50 млрд євро. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Брюссель хоче збільшити закупівлі американських товарів на €50 млрд, щоб вирішити "проблему" у торгових відносинах, заявив головний переговорник ЄС.

Однак Шефчович зазначив, що Євросоюз не прийме рішення Вашингтона про збереження 10-відсоткових тарифів на свої товари як справедливе вирішення торгових переговорів.

За його словами, це можна швидко вирішити угодами на купівлю більшої кількості газу та сільськогосподарської продукції з США. Водночас він додав, що досягти угоди, яка була б "очевидно доброю та прийнятною для держав-членів ЄС і Європейського парламенту, буде дуже важко".

Це буде нелегко, але ми будемо ретельно працювати з кожною державою-членом ЄС, щоб мати одностайну підтримку