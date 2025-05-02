Речь идет о более 50 миллиардах евро: ЕС готов предложить Трампу торговое соглашение

Заместитель председателя Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович рассказал, что в ЕС готовы сделать президенту США Дональду Трампу торговое предложение более чем на 50 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

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Брюссель хочет увеличить закупки американских товаров на €50 млрд, чтобы решить "проблему" в торговых отношениях, заявил главный переговорщик ЕС.

Однако Шефчович отметил, что Евросоюз не примет решение Вашингтона о сохранении 10-процентных тарифов на свои товары как справедливое разрешение торговых переговоров.

По его словам, это можно быстро решить соглашениями на покупку большего количества газа и сельскохозяйственной продукции из США. В то же время он добавил, что достичь соглашения, которое было бы "очевидно хорошим и приемлемым для государств-членов ЕС и Европейского парламента, будет очень трудно".

Это будет нелегко, но мы будем тщательно работать с каждым государством-членом ЕС, чтобы иметь единодушную поддержку - сказал Шефчович.

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