Речь идет о более 50 миллиардах евро: ЕС готов предложить Трампу торговое соглашение

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату
Эксклюзив
11:48 • 2366 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
10:55 • 8732 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 12900 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

08:28 • 12892 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 26023 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 66308 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 137256 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 120833 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 128276 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 127791 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
1м/с
30%
753 мм
Популярные новости

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

2 мая, 02:53 • 22577 просмотра

Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

2 мая, 03:23 • 39923 просмотра

россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

2 мая, 03:35 • 28237 просмотра

Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах

2 мая, 04:58 • 9278 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 23091 просмотра
публикации

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 12923 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 23374 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 120273 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 217925 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 319061 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 944 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 25739 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 29702 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 29166 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 33734 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Речь идет о более 50 миллиардах евро: ЕС готов предложить Трампу торговое соглашение

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Евросоюз намерен увеличить закупки американских товаров на 50 млрд евро для урегулирования торговых разногласий. Однако, ЕС не согласится на сохранение тарифов США как справедливое решение.

Речь идет о более 50 миллиардах евро: ЕС готов предложить Трампу торговое соглашение

Заместитель председателя Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович рассказал, что в ЕС готовы сделать президенту США Дональду Трампу торговое предложение более чем на 50 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Брюссель хочет увеличить закупки американских товаров на €50 млрд, чтобы решить "проблему" в торговых отношениях, заявил главный переговорщик ЕС.

Однако Шефчович отметил, что Евросоюз не примет решение Вашингтона о сохранении 10-процентных тарифов на свои товары как справедливое разрешение торговых переговоров.

По его словам, это можно быстро решить соглашениями на покупку большего количества газа и сельскохозяйственной продукции из США. В то же время он добавил, что достичь соглашения, которое было бы "очевидно хорошим и приемлемым для государств-членов ЕС и Европейского парламента, будет очень трудно".

Это будет нелегко, но мы будем тщательно работать с каждым государством-членом ЕС, чтобы иметь единодушную поддержку

- сказал Шефчович.

Тарифы Трампа неоднозначно повлияют на рынок электромобилей — The New York Times 27.04.25, 19:34 • 8058 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ЭкономикаполитикаНовости Мира
Марош Шефчович
Нью-Йорк Таймс
Европейская комиссия
Вашингтон
Дональд Трамп
Брюссель
Brent
$61.58
Bitcoin
$96,940.40
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$33.15
Золото
$3,269.80
Ethereum
$1,833.31