Речь идет о более 50 миллиардах евро: ЕС готов предложить Трампу торговое соглашение
Киев • УНН
Евросоюз намерен увеличить закупки американских товаров на 50 млрд евро для урегулирования торговых разногласий. Однако, ЕС не согласится на сохранение тарифов США как справедливое решение.
Заместитель председателя Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович рассказал, что в ЕС готовы сделать президенту США Дональду Трампу торговое предложение более чем на 50 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Брюссель хочет увеличить закупки американских товаров на €50 млрд, чтобы решить "проблему" в торговых отношениях, заявил главный переговорщик ЕС.
Однако Шефчович отметил, что Евросоюз не примет решение Вашингтона о сохранении 10-процентных тарифов на свои товары как справедливое разрешение торговых переговоров.
По его словам, это можно быстро решить соглашениями на покупку большего количества газа и сельскохозяйственной продукции из США. В то же время он добавил, что достичь соглашения, которое было бы "очевидно хорошим и приемлемым для государств-членов ЕС и Европейского парламента, будет очень трудно".
Это будет нелегко, но мы будем тщательно работать с каждым государством-членом ЕС, чтобы иметь единодушную поддержку
Тарифы Трампа неоднозначно повлияют на рынок электромобилей — The New York Times 27.04.25, 19:34 • 8058 просмотров