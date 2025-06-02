ЕС предупредил, что может ускорить введение зеркальных пошлин из-за торговой политики США

Европейский союз готовится к новому раунду торговых переговоров с США и предупредил, что может ускорить ответные меры, если президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы относительно пошлин для ЕС, последняя из которых была о введении 50% пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Европейская комиссия, которая занимается вопросами торговли для ЕС, заявила в понедельник, что она "сильно" сожалеет из-за повышения Штатами торговых пошлин - по сравнению с запланированными 25% - и добавила, что этот шаг подрывает усилия по достижению решения торгового конфликта.

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович встретится с торговым представителем США Джеймисоном Гриром в среду в Париже. Кроме того, группа представителей Еврокомиссии направляется в Вашингтон для продолжения технических переговоров, сообщил пресс-секретарь ЕК Улоф Гилл.

"Любое торговое соглашение с США должно основываться на уважении, а не на угрозах" - комиссар ЕС

Если не будет достигнуто взаимоприемлемое решение, как существующие, так и возможные дополнительные контрмеры ЕС автоматически вступят в силу 14 июля или раньше, если этого потребуют обстоятельства. Комиссия всегда ясно заявляла о своей готовности действовать в защиту интересов ЕС, защищая наших работников, потребителей и промышленность отметил Гилл.

ЕС пытается ускорить переговоры с США до крайнего срока 9 июля, когда, как Трамп заявил ранее, введет 50% пошлину почти на весь импорт блока. Американский лидер раскритиковал ЕС за "несправедливость в торговле" и призвал сократить профицит в торговле товарами и снизить таможенные и нетаможенные барьеры, такие как налог на добавленную стоимость.

Напомним

Евросоюз намерен увеличить закупки американских товаров на 50 млрд евро для урегулирования торговых разногласий. Однако, ЕС не согласится на сохранение тарифов США как справедливое решение.