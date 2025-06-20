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ЄС досягає прогресу в торговельних переговорах зі США перед "тарифним дедлайном" - єврокомісар

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Євросоюз досягає прогресу в торговельних переговорах зі Сполученими Штатами напередодні встановленого президентом США Дональдом Трампом кінцевого терміну введення нових митних тарифів 9 липня. Блок готовий вжити заходів для захисту своїх економічних інтересів у разі відсутності взаємоприйнятного рішення.

ЄС досягає прогресу в торговельних переговорах зі США перед "тарифним дедлайном" - єврокомісар

Європейський Союз досяг прогресу у торговельних переговорах з Вашингтоном напередодні встановленого президентом США Дональдом Трампом кінцевого терміну введення нових митних тарифів (9 липня). Про це заявив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс, повідомляє  Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Євросоюз продовжує інтенсивні торговельні переговори зі США і "досягає прогресу".

Наша мета - знайти взаємоприйнятне рішення і, в певному сенсі, зняти цю торговельну напругу

- сказав Домбровскіс після зустрічі міністрів фінансів єврозони в Люксембурзі.

Водночас він попередив, що ЄС "готовий вжити заходів для захисту наших економічних інтересів і нашого бізнесу, якщо ми не зможемо знайти це рішення".

"Відповідаючи на запитання, чи змирився ЄС із збереженням базового тарифу Трампом у 10%, він сказав, що "так звані взаємні тарифи" є "спекулятивними припущеннями, які не відображають поточний стан переговорів", - йдеться у статті.

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Контекст

ЄС зіткнувся з загрозою введення 50% податку на майже весь свій експорт до США після 9 липня.

У свою чергу Брюссель схвалив мита на американські товари в розмірі 21 мільярд євро. Вони націлені на політично чутливі американські штати та включають такі продукти, як соєві боби з Луїзіани, де проживає спікер Палати представників Майк Джонсон, а також сільськогосподарські продукти, птицю та мотоцикли.

Блок також готує додатковий список мит на американську продукцію вартістю 95 мільярдів євро у відповідь на так звані взаємні збори Трампа та мита на автомобілі. Вони будуть націлені на промислові товари, включаючи літаки Boeing Co., автомобілі американського виробництва та бурбон.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
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