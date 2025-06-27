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Financial Times
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9 июля — не дедлайн: Трамп говорит, что может повысить пошлины для ЕС "раньше или позже"

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести повышенные пошлины на европейский экспорт до или после 9 июля, ранее установленной целевой даты. Он отметил, что дата не является фиксированной и может быть изменена в зависимости от достижения соглашения.

9 июля — не дедлайн: Трамп говорит, что может повысить пошлины для ЕС "раньше или позже"

Президент США Дональд Трамп заявил, что усиленные пошлины на европейский импорт могут быть введены как до, так и после 9 июля, которое он ранее называл целевой датой для пересмотра таможенного соглашения с Евросоюзом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Трамп заявил, что ранее названный крайний срок 9 июля для торговли с ЕС не является фиксированной датой. Он добавил, что "это может быть раньше или позже этой даты, когда более широкие пошлины США будут введены, если соглашения не будет достигнуто".

Мы можем делать все, что захотим. Мы можем продлить его (отсрочку - ред.). Мы можем сделать его короче. Я хотел бы сделать его короче. Я хотел бы просто отправить всем письма: Поздравляю, вы платите 25%

- сказал Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сказал, что торговые соглашения с ЕС могут быть заключены до Дня труда (1 мая).

Лидеры ЕС обсуждают ответ США относительно пошлин на фоне истечения "льготного" срока от Трампа26.06.25, 19:00 • 2402 просмотра

Лилия Набока

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