Глава Еврогруппы заявил, что соглашение ЕС с США вряд ли будет заключено в ближайшие дни

Соглашение ЕС с президентом США Дональдом Трампом относительно угрожающих пошлин вряд ли будет заключено в ближайшие дни. Об этом заявил ирландский министр и глава группы министров финансов еврозоны Паскаль Донохью, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

После саммита министров финансов в Брюсселе Донохью заявил: "Наша оценка состоит в том, что переговоры все еще продолжаются, и мы еще не достигли точки, когда соглашение уже заключено".

"Похоже, что впереди еще один этап переговоров, и мы очень учитываем это с точки зрения моего мнения относительно соглашения в конце".

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Издание отмечает, что нервозность и секретность все еще окружают предложенное соглашение в принципе.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что ЕС все еще работает на полную мощность над соглашением.

"Мы работали с учетом этого срока 9 июля, но, как я уже отмечал, похоже, США теперь в определенной степени перенесли этот срок на первое августа, так что это дает нам немного больше времени, но с нашей стороны мы остаемся сосредоточенными.

Чем быстрее мы сможем достичь соглашения, тем лучше, потому что это устранит неопределенность вокруг этих тарифных вопросов, и мы действительно видим, что это влияет на экономику, а также на инвестиционные решения компаний".

Пока европейские столицы начинают взвешивать предложения, начинают появляться новые мнения.

Ранее во вторник министр финансов Швеции Элизабет Свантессон назвала предложение "действительно плохим", тогда как депутаты Европарламента, собравшиеся в Страсбурге, заявили, что они будут бороться против базовой 10% пошлины.

На пресс-брифинге немецкий депутат Европарламента Бернд Ланг заявил, что если бы нынешние тарифы остались, экспортеры ЕС платили бы 100 миллиардов евро в год в казну США по сравнению с нынешними 7 миллиардами евро.

"Это доход для бюджета Соединенных Штатов. И это неприемлемо", – сказал он.

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