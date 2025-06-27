Европа готовится к сделкам с США, рассматривая возможность их провала

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров лидеров на саммите ЕС в Брюсселе заявила, что Европа готова к подписанию торгового соглашения с США, но рассматривает вариант неудачи любых договоренностей. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, фон дер Ляйен рассказала, что буквально в четверг получила обновленную версию предложений из США по тарифам. Президент Еврокомиссии пообещала отстаивать интересы ЕС и подчеркнула, что "все варианты остаются на столе".

Еврокомиссия ведет торговые переговоры от имени 27 стран-членов ЕС, но хотела получить политический ориентир относительно того, как действовать в критических экономических переговорах с Белым домом. Трамп пригрозил ввести 50% пошлины на все товары из ЕС с 9 июля, если стороны не придут к соглашению. Большинство товаров из ЕС уже облагаются 10% пошлиной, при этом для автомобилей и автозапчастей действует ставка 25%, а для стали и алюминия — 50%.

Фон дер Ляйен также предположила возможность "начала перезагрузки" Всемирной торговой организации (ВТО) на фоне опасений, что глобальная торговая система разрушается из-за торговых войн и двусторонних соглашений. Она заявила, что азиатско-тихоокеанский блок CPTPP, в который входит и Великобритания, заинтересован в "структурированном сотрудничестве" с ЕС, что является взаимным желанием. "Можно считать это началом обновления ВТО... чтобы показать миру, что свободная торговля с большим количеством стран возможна на основе правил", — сказала она.

По мере приближения крайнего срока Трампа, между Германией и Францией начали проявляться разногласия относительно подхода к переговорам с США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое и простое соглашение лучше "медленного и сложного". Новый правоцентристский канцлер испытывает давление со стороны немецких автопроизводителей и других экспортеров, некоторые из которых считают, что даже асимметричное соглашение - то есть более высокие пошлины США на европейские товары - лучше, чем полное отсутствие договоренностей.

Лидеры ЕС обсуждают ответ США относительно пошлин на фоне истечения "льготного" срока от Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что согласие на неравноправные торговые условия нанесет ущерб долгосрочной конкурентоспособности Европы. Один из дипломатов ЕС возразил, что между государствами-членами существует раскол, но отметил: "Если мы согласимся на 10% - как долго это продержится?", намекая, что Трамп может открыть новый фронт в торговой войне или это повлияет на переговоры с другими партнерами. "Многие страны-члены понимают, что это не одна игра. Возможно, это повлияет на подход Индии или Китая к нам".

Напомним

США официально подписали торговое соглашение с Китаем. Президент Дональд Трамп также анонсировал планы по заключению аналогичного договора с Индией.