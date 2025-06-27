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Европа готовится к сделкам с США, рассматривая возможность их провала

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Еврокомиссия готова подписать торговое соглашение с США, но рассматривает вариант неудачи. Фон дер Ляйен получила обновленные предложения по тарифам и обещает отстаивать интересы ЕС.

Европа готовится к сделкам с США, рассматривая возможность их провала

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров лидеров на саммите ЕС в Брюсселе заявила, что Европа готова к подписанию торгового соглашения с США, но рассматривает вариант неудачи любых договоренностей. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, фон дер Ляйен рассказала, что буквально в четверг получила обновленную версию предложений из США по тарифам. Президент Еврокомиссии пообещала отстаивать интересы ЕС и подчеркнула, что "все варианты остаются на столе".

Еврокомиссия ведет торговые переговоры от имени 27 стран-членов ЕС, но хотела получить политический ориентир относительно того, как действовать в критических экономических переговорах с Белым домом. Трамп пригрозил ввести 50% пошлины на все товары из ЕС с 9 июля, если стороны не придут к соглашению. Большинство товаров из ЕС уже облагаются 10% пошлиной, при этом для автомобилей и автозапчастей действует ставка 25%, а для стали и алюминия — 50%.

Фон дер Ляйен также предположила возможность "начала перезагрузки" Всемирной торговой организации (ВТО) на фоне опасений, что глобальная торговая система разрушается из-за торговых войн и двусторонних соглашений. Она заявила, что азиатско-тихоокеанский блок CPTPP, в который входит и Великобритания, заинтересован в "структурированном сотрудничестве" с ЕС, что является взаимным желанием. "Можно считать это началом обновления ВТО... чтобы показать миру, что свободная торговля с большим количеством стран возможна на основе правил", — сказала она.

По мере приближения крайнего срока Трампа, между Германией и Францией начали проявляться разногласия относительно подхода к переговорам с США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое и простое соглашение лучше "медленного и сложного". Новый правоцентристский канцлер испытывает давление со стороны немецких автопроизводителей и других экспортеров, некоторые из которых считают, что даже асимметричное соглашение - то есть более высокие пошлины США на европейские товары - лучше, чем полное отсутствие договоренностей.

Лидеры ЕС обсуждают ответ США относительно пошлин на фоне истечения "льготного" срока от Трампа26.06.25, 19:00 • 1780 просмотров

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что согласие на неравноправные торговые условия нанесет ущерб долгосрочной конкурентоспособности Европы. Один из дипломатов ЕС возразил, что между государствами-членами существует раскол, но отметил: "Если мы согласимся на 10% - как долго это продержится?", намекая, что Трамп может открыть новый фронт в торговой войне или это повлияет на переговоры с другими партнерами. "Многие страны-члены понимают, что это не одна игра. Возможно, это повлияет на подход Индии или Китая к нам".

Напомним

США официально подписали торговое соглашение с Китаем. Президент Дональд Трамп также анонсировал планы по заключению аналогичного договора с Индией.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Хранитель
Европейская комиссия
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эммануэль Макрон
Брюссель
Франция
Германия
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
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