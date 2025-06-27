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Європа готується до угод зі США, розглядаючи можливість їх провалу

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Єврокомісія готова підписати торговельну угоду зі США, але розглядає варіант невдачі. Фон дер Ляєн отримала оновлені пропозиції щодо тарифів та обіцяє відстоювати інтереси ЄС.

Європа готується до угод зі США, розглядаючи можливість їх провалу

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками переговорів лідерів на саміті ЄС у Брюсселі заявила, що Європа готова до підписання торговельної угоди зі США, але розглядає варіант невдачі будь-яких домовленостей. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, фон дер Ляєн розповіла, що буквально у четвер отримала оновлену версію пропозицій зі США щодо тарифів. Президентка Єврокомісії пообіцяла відстоювати інтереси ЄС і підкреслила, що "всі варіанти залишаються на столі".

Єврокомісія веде торговельні переговори від імені 27 країн-членів ЄС, але хотіла отримати політичний орієнтир щодо того, як діяти в критичних економічно переговорах із Білим домом. Трамп пригрозив запровадити 50% мита на всі товари з ЄС з 9 липня, якщо сторони не дійдуть згоди. Більшість товарів з ЄС уже обкладаються 10% митом, при цьому для автомобілів і автозапчастин діє ставка 25%, а для сталі та алюмінію — 50%.

Фон дер Ляєн також припустила можливість "початку перезавантаження" Світової організації торгівлі (СОТ) на тлі побоювань, що глобальна торговельна система руйнується через торговельні війни та двосторонні угоди. Вона заявила, що азійсько-тихоокеанський блок CPTPP, до якого входить і Велика Британія, зацікавлений у "структурованій співпраці" з ЄС, що є взаємним бажанням. "Можна вважати це початком оновлення СОТ... щоб показати світові, що вільна торгівля з великою кількістю країн можлива на основі правил", — сказала вона.

У міру наближення крайнього терміну Трампа, між Німеччиною та Францією почали проявлятися розбіжності щодо підходу до переговорів зі США.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидка та проста угода краща за "повільну та складну". Новий правоцентристський канцлер зазнає тиску з боку німецьких автовиробників та інших експортерів, деякі з яких вважають, що навіть асиметрична угода - тобто вищі мита США на європейські товари - краща, ніж повна відсутність домовленостей.

Лідери ЄС обговорюють відповідь США щодо мит на тлі закінчення "пільгового" терміну від Трампа26.06.25, 19:00 • 1798 переглядiв

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що погодження на нерівноправні торговельні умови завдасть шкоди довгостроковій конкурентоспроможності Європи. Один з дипломатів ЄС заперечив, що між державами-членами існує розкол, але зазначив: "Якщо ми погодимось на 10% - як довго це протримається?", натякаючи, що Трамп може відкрити новий фронт у торговельній війні або це вплине на переговори з іншими партнерами. "Багато країн-членів розуміють, що це не одна гра. Можливо, це вплине на підхід Індії чи Китаю до нас".

Нагадаємо

США офіційно підписали торговельну угоду з Китаєм. Президент Дональд Трамп також анонсував плани щодо укладення аналогічного договору з Індією.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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