Трамп заявив, що США підписали торгову угоду з Китаєм

Сполучені Штати підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступу у Білому домі, пише УНН.

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"Ми щойно підписали угоду з Китаєм", - сказав президент.

Він також додав, що США планують підписати аналогічну угоду з Індією.

Однак, Трамп зазначив, що Вашингтон не обов'язково буде домовлятися зі всіма країнами. Окремим країна просто надішлють повідомлення, що "тепер ви платите мита 25-45%".

"Це простий спосіб зробити це. Однак мої люди не хочуть діяти так. Вони прагнуть укласти більше угод, ніж я б зробив", - додав Трамп.

Доповнення

На початку квітня Дональд Трамп запровадив імпортні мита на товари з більшості країн — основних торговельних партнерів США. Розмір тарифів коливався від 10% до 49%.

Втім, уже 9 квітня президент вирішив призупинити дію цих мит на 90 днів. Цей час Вашингтон планував використати для проведення окремих переговорів із кожною країною з метою укладання двосторонніх торговельних угод.

Найбільш напружене протистояння розгорнулося між США та Китаєм. Обидві сторони неодноразово та емоційно відповідали один одному підвищенням мит, у результаті чого тарифи сягнули 145% з боку США та 125% з боку Китаю.