Трамп заявил, что США подписали торговое соглашение с Китаем

Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, пишет УНН.

Детали

"Мы только что подписали соглашение с Китаем", - сказал президент.

Он также добавил, что США планируют подписать аналогичное соглашение с Индией.

Однако, Трамп отметил, что Вашингтон не обязательно будет договариваться со всеми странами. Отдельным странам просто отправят сообщение, что "теперь вы платите пошлины 25-45%".

"Это простой способ сделать это. Однако мои люди не хотят действовать так. Они стремятся заключить больше соглашений, чем я бы сделал", - добавил Трамп.

Дополнение

В начале апреля Дональд Трамп ввел импортные пошлины на товары из большинства стран — основных торговых партнеров США. Размер тарифов колебался от 10% до 49%.

Впрочем, уже 9 апреля президент решил приостановить действие этих пошлин на 90 дней. Это время Вашингтон планировал использовать для проведения отдельных переговоров с каждой страной с целью заключения двусторонних торговых соглашений.

Наиболее напряженное противостояние развернулось между США и Китаем. Обе стороны неоднократно и эмоционально отвечали друг другу повышением пошлин, в результате чего тарифы достигли 145% со стороны США и 125% со стороны Китая.