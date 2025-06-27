Трамп заявил, что США подписали торговое соглашение с Китаем
Киев • УНН
США официально подписали торговое соглашение с Китаем. Президент Дональд Трамп также анонсировал планы по заключению аналогичного договора с Индией.
Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, пишет УНН.
Детали
"Мы только что подписали соглашение с Китаем", - сказал президент.
Он также добавил, что США планируют подписать аналогичное соглашение с Индией.
Однако, Трамп отметил, что Вашингтон не обязательно будет договариваться со всеми странами. Отдельным странам просто отправят сообщение, что "теперь вы платите пошлины 25-45%".
"Это простой способ сделать это. Однако мои люди не хотят действовать так. Они стремятся заключить больше соглашений, чем я бы сделал", - добавил Трамп.
Дополнение
В начале апреля Дональд Трамп ввел импортные пошлины на товары из большинства стран — основных торговых партнеров США. Размер тарифов колебался от 10% до 49%.
Впрочем, уже 9 апреля президент решил приостановить действие этих пошлин на 90 дней. Это время Вашингтон планировал использовать для проведения отдельных переговоров с каждой страной с целью заключения двусторонних торговых соглашений.
Наиболее напряженное противостояние развернулось между США и Китаем. Обе стороны неоднократно и эмоционально отвечали друг другу повышением пошлин, в результате чего тарифы достигли 145% со стороны США и 125% со стороны Китая.