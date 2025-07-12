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Трамп объявил о введении 30% пошлины на товары из ЕС и Мексики

Киев • УНН

 • 246 просмотра

С 1 августа США вводят 30% пошлины на товары, импортируемые из Европейского Союза и Мексики. Президент Дональд Трамп объявил об этом в соцсетях, расширяя тарифные ограничения на ряд стран.

Трамп объявил о введении 30% пошлины на товары из ЕС и Мексики

Товары, импортируемые как из Европейского Союза, так и из Мексики, столкнутся с 30% таможенной ставкой США с 1 августа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсетях, передает УНН.

Детали

Как пишет The Guardian, ЕС надеялся достичь всеобъемлющего торгового соглашения с США для блока из 27 стран.

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Ранее на этой неделе президент США опубликовал новые объявления о тарифах для ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Канаду и Бразилию, а также 50% пошлины на медь.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Хранитель
Мексика
Бразилия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Южная Корея
Канада
Япония
Соединённые Штаты
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