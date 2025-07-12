Трамп объявил о введении 30% пошлины на товары из ЕС и Мексики

Товары, импортируемые как из Европейского Союза, так и из Мексики, столкнутся с 30% таможенной ставкой США с 1 августа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсетях, передает УНН.

Детали

Как пишет The Guardian, ЕС надеялся достичь всеобъемлющего торгового соглашения с США для блока из 27 стран.

Торговое соглашение США-ЕС под угрозой срыва: Bloomberg узнал о камнях преткновения

Ранее на этой неделе президент США опубликовал новые объявления о тарифах для ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Канаду и Бразилию, а также 50% пошлины на медь.

Трамп пригрозил 35% пошлины на товары из Канады в новом витке торговой войны