Трамп объявил о введении 30% пошлины на товары из ЕС и Мексики
Киев • УНН
С 1 августа США вводят 30% пошлины на товары, импортируемые из Европейского Союза и Мексики. Президент Дональд Трамп объявил об этом в соцсетях, расширяя тарифные ограничения на ряд стран.
Товары, импортируемые как из Европейского Союза, так и из Мексики, столкнутся с 30% таможенной ставкой США с 1 августа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсетях, передает УНН.
Детали
Как пишет The Guardian, ЕС надеялся достичь всеобъемлющего торгового соглашения с США для блока из 27 стран.
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Ранее на этой неделе президент США опубликовал новые объявления о тарифах для ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Канаду и Бразилию, а также 50% пошлины на медь.
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