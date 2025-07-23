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Financial Times
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Германия и Франция объединяют ЕС против тарифов США - Financial Times

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Германия и Франция сплачивают членов ЕС для поддержки ответных мер на тарифы США, пока Вашингтон не пойдет на компромисс. Они предлагают использовать инструмент противодействия принуждению (ACI), который позволит блокировать американские компании и ограничивать импорт/экспорт.

Германия и Франция объединяют ЕС против тарифов США - Financial Times

Германия и Франция сплачивают других членов ЕС для поддержки ответных мер на тарифы США. Это будет происходить до тех пор, пока Вашингтон не пойдет на компромисс, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Как отмечает публикация, Берлин, который ранее настойчиво пытался договориться с администрацией Дональда Трампа о снижении барьеров для экспорта, установленных американским президентом, теперь хочет пригрозить решительным ответом. Он объединил усилия с Парижем, где давно выступают за то, чтобы получить рычаги влияния на Трампа.

Германия и Франция выступают за использование ACI - инструмент противодействия принуждению. Это может дать Брюсселю свободу действий для блокирования американских компаний от участия в государственных тендерах, отмены защиты интеллектуальной собственности и ограничения импорта и экспорта.

В то же время, некоторые другие страны - члены ЕС с осторожностью относятся к реакции Трампа из-за вероятного использования ACI. Этот инструмент будет действовать только тогда, когда получит поддержку со стороны большинства государств-членов.

Напомним

Соединенные Штаты Америки не будут продлевать паузу для введения пошлин. Новые тарифы вступят в силу с 1 августа 2025 года, заявил министр торговли США Говард Лютник.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ЭкономикаполитикаНовости Мира
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Дональд Трамп
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