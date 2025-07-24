ЄС та США на шляху до угоди щодо мит у 15% - Reuters
Київ • УНН
Європейський Союз та США близькі до торговельної угоди, яка передбачає 15% мито на товари з ЄС, що імпортуються до Сполучених Штатів. Ця ставка може поширюватися на автомобілі, відображаючи рамкову угоду США з Японією.
Європейський Союз та США на шляху до торговельної угоди, яка призведе до мита у 15% на товари з ЄС, що імпортуються до Сполучених Штатів, заявили в середу два дипломати, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Ставка, яка також може поширюватися на автомобілі, буде віддзеркалювати рамкову угоду, яку Сполучені Штати уклали з Японією.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що ЄС планує швидко запровадити 30% мита на товари з США вартістю близько 100 мільярдів євро у разі відсутності угоди з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та якщо він виконає свою погрозу запровадити цю ставку на більшість експорту Євросоюзу після 1 серпня.
За повідомленнями, Німеччина та Франція згуртовували членів ЄС для підтримки заходів у відповідь на мита США, доки Вашингтон не піде на компроміс. Вони пропонують використовувати інструмент протидії примусу (ACI), який дозволить блокувати американські компанії та обмежувати імпорт/експорт.