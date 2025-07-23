ЄС готує 30% мита проти США, якщо Трамп запровадить аналогічну ставку з 1 серпня - ЗМІ

Європейський Союз планує швидко запровадити 30% мита на товари вартістю близько 100 мільярдів євро у разі відсутності угоди з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та якщо він виконає свою погрозу запровадити цю ставку на більшість експорту Євросоюзу після 1 серпня. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

В рамках першої хвилі контрзаходів ЄС об'єднає вже затверджений список мит на американські товари вартістю 21 мільярд євро та раніше запропонований список на додаткові 72 мільярди євро американської продукції в один пакет, заявив речник Європейської комісії в середу.

Експорт США, який включає промислові товари, такі як літаки Boeing Co., автомобілі американського виробництва та віскі бурбон, зіткнеться з митом, яке відповідає 30% загрозі Трампа, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

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Загроза у відповідь з боку Брюсселя вплине приблизно на третину американського експорту до ЄС, виходячи з 335 мільярдів євро американських товарів, поставлених до блоку минулого року.

Мита будуть готові набути чинності наступного місяця, але лише за умови відсутності угоди, а США запровадять свої мита після серпневого терміну, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними.

Після публікації звіту євро продовжив падіння на 0,3% до $1,1723, що стало головним показником серед основних валют. Німецькі облігації скоротили попереднє падіння.

Ці плани з'являються на тлі того, що країни-члени ЄС, включаючи Німеччину, посилили свої позиції у відповідь на посилення переговорної позиції США.

Берлін був би готовий навіть підтримати активацію інструменту боротьби з примусом ЄС, або ACI, у випадку відсутності угоди, повідомив урядовець на умовах анонімності. Цей інструмент набуде чинності лише у випадку неукладення угоди.

У вівторок Трамп оголосив про дві митні угоди — одну з Філіппінами та іншу з Японією, і обидві передбачали повсюдні мита на їхній імпорт, які були нижчими, ніж спочатку виголошувалося. Також варто відзначити 15% мито США на японські автомобілі, яке було нижчим за нинішню ставку 25% для основних експортерів автомобілів, включаючи ЄС.

Європейські лідери цього тижня перебувають у Токіо та Пекіні для переговорів з деякими з найбільших торговельних партнерів блоку в Азії.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент, виступаючи в середу з Bloomberg Television, заявив, що ЄС ще не запропонував нічого такого інноваційного, як пропозиція Японії.

Переговори йдуть краще, ніж раніше. Я думаю, що ми досягаємо хорошого прогресу з ЄС, але, як я вже казав раніше, ЄС має проблему колективних дій з 27 країнами - сказав Бессент в інтерв'ю.

Найпотужнішим торговельним інструментом ЄС є ACI, і все більша кількість держав-членів наполягає на його використанні, якщо угода не буде досягнута. Цей інструмент в першу чергу розроблений як стримуючий фактор і наразі не розглядається, а його активація вимагає кваліфікованої більшості держав-членів для підтримки цього кроку.

ACI дасть змогу ЄС запровадити широкий спектр заходів у відповідь, включаючи нові податки на американських технологічних гігантів, цілеспрямовані обмеження інвестицій США та обмеження доступу до ринку ЄС.

Зараз ми наближаємося до вирішальної фази в тарифній суперечці зі США - нам потрібна справедлива, надійна угода з низькими митами. Без такої угоди ми ризикуємо економічною невизначеністю в той час, коли нам насправді потрібно саме протилежне - заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц журналістам у Берліні у вівторок після зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Фіалою.

Наразі основна позиція всіх сторін полягає в тому, щоб продовжити переговори з Вашингтоном у спробі знайти вихід з глухого кута до крайнього терміну наступного місяця. Переговорники ЄС і США планують продовжити переговори в середу.

Доповнення

Німеччина та Франція згуртовують членів ЄС для підтримки заходів у відповідь на тарифи США, доки Вашингтон не піде на компроміс. Вони пропонують використовувати інструмент протидії примусу (ACI), який дозволить блокувати американські компанії та обмежувати імпорт/експорт.