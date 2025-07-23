ЕС готовит 30% пошлины против США, если Трамп введет аналогичную ставку с 1 августа - СМИ

Европейский Союз планирует быстро ввести 30% пошлины на товары стоимостью около 100 миллиардов евро в случае отсутствия соглашения с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и если он выполнит свою угрозу ввести эту ставку на большинство экспорта Евросоюза после 1 августа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В рамках первой волны контрмер ЕС объединит уже утвержденный список пошлин на американские товары стоимостью 21 миллиард евро и ранее предложенный список на дополнительные 72 миллиарда евро американской продукции в один пакет, заявил представитель Европейской комиссии в среду.

Экспорт США, который включает промышленные товары, такие как самолеты Boeing Co., автомобили американского производства и виски бурбон, столкнется с пошлиной, которая соответствует 30% угрозе Трампа, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

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Угроза в ответ со стороны Брюсселя повлияет примерно на треть американского экспорта в ЕС, исходя из 335 миллиардов евро американских товаров, поставленных в блок в прошлом году.

Пошлины будут готовы вступить в силу в следующем месяце, но только при условии отсутствия соглашения, а США введут свои пошлины после августовского срока, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

После публикации отчета евро продолжил падение на 0,3% до $1,1723, что стало главным показателем среди основных валют. Немецкие облигации сократили предыдущее падение.

Эти планы появляются на фоне того, что страны-члены ЕС, включая Германию, усилили свои позиции в ответ на усиление переговорной позиции США.

Берлин был бы готов даже поддержать активацию инструмента борьбы с принуждением ЕС, или ACI, в случае отсутствия соглашения, сообщил чиновник на условиях анонимности. Этот инструмент вступит в силу только в случае незаключения соглашения.

Во вторник Трамп объявил о двух таможенных соглашениях — одном с Филиппинами и другом с Японией, и оба предусматривали повсеместные пошлины на их импорт, которые были ниже, чем изначально провозглашалось. Также стоит отметить 15% пошлину США на японские автомобили, которая была ниже нынешней ставки 25% для основных экспортеров автомобилей, включая ЕС.

Европейские лидеры на этой неделе находятся в Токио и Пекине для переговоров с некоторыми из крупнейших торговых партнеров блока в Азии.

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Министр финансов США Скотт Бессент, выступая в среду с Bloomberg Television, заявил, что ЕС еще не предложил ничего такого инновационного, как предложение Японии.

Переговоры идут лучше, чем раньше. Я думаю, что мы достигаем хорошего прогресса с ЕС, но, как я уже говорил ранее, у ЕС есть проблема коллективных действий с 27 странами - сказал Бессент в интервью.

Самым мощным торговым инструментом ЕС является ACI, и все большее количество государств-членов настаивают на его использовании, если соглашение не будет достигнуто. Этот инструмент в первую очередь разработан как сдерживающий фактор и в настоящее время не рассматривается, а его активация требует квалифицированного большинства государств-членов для поддержки этого шага.

ACI позволит ЕС ввести широкий спектр ответных мер, включая новые налоги на американских технологических гигантов, целенаправленные ограничения инвестиций США и ограничения доступа к рынку ЕС.

Сейчас мы приближаемся к решающей фазе в тарифном споре с США - нам нужно справедливое, надежное соглашение с низкими пошлинами. Без такого соглашения мы рискуем экономической неопределенностью в то время, когда нам на самом деле нужно именно противоположное - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц журналистам в Берлине во вторник после встречи со своим чешским коллегой Петром Фиалой.

Сейчас основная позиция всех сторон заключается в том, чтобы продолжить переговоры с Вашингтоном в попытке найти выход из тупика до крайнего срока следующего месяца. Переговорщики ЕС и США планируют продолжить переговоры в среду.

Дополнение

Германия и Франция сплачивают членов ЕС для поддержки ответных мер на тарифы США, пока Вашингтон не пойдет на компромисс. Они предлагают использовать инструмент противодействия принуждению (ACI), который позволит блокировать американские компании и ограничивать импорт/экспорт.