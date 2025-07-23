Новые соглашения Трампа по пошлинам вносят ясность относительно мировой производственной базы - Bloomberg

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать
06:28 • 11932 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать
05:05 • 16911 просмотра
50 дней Трампа для РФ: срок не фиксирован - Госдеп
22 июля, 22:51 • 29226 просмотра
Антикоррупционную инфраструктуру Украины необходимо очистить от российского влияния - Зеленский
22 июля, 18:15 • 49829 просмотра
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Эксклюзив
22 июля, 15:21 • 96328 просмотра
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
22 июля, 14:31 • 102078 просмотра
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Эксклюзив
22 июля, 14:10 • 95213 просмотра
Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить
22 июля, 12:27 • 74384 просмотра
россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
Эксклюзив
22 июля, 12:17 • 53436 просмотра
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
22 июля, 11:15 • 39813 просмотра
Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
73%
745мм
Популярные новости
Вражеская атака оставила часть Сум без света22 июля, 23:15 • 15130 просмотра
Зеленский: новый обмен пленными может состояться уже в среду23 июля, 00:01 • 12033 просмотра
Трамп требует расследования против Обамы из-за манипуляций разведданными23 июля, 00:42 • 13235 просмотра
Financial Times: Война в Украине определит будущее всего мира03:12 • 24803 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака05:00 • 30264 просмотра
публикации
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать06:28 • 11935 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака05:00 • 31726 просмотра
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 133692 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 182101 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 177357 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Барак Обама
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Турция
Крым
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 64339 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 190759 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 282141 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 292954 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 286181 просмотра
Актуальное
Дассо Мираж 2000
Шахед-136
Financial Times
Серия Airbus A320
Dragon 2

Новые соглашения Трампа по пошлинам вносят ясность относительно мировой производственной базы - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2760 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о новых торговых соглашениях, устанавливая пошлины на импорт из Японии в 15% и из Филиппин в 19%. Эти шаги формируют новый торговый ландшафт, где 10% считается новой нормой, а американским компаниям все еще выгодно импортировать товары.

Новые соглашения Трампа по пошлинам вносят ясность относительно мировой производственной базы - Bloomberg

После месяцев неопределенности последние соглашения президента США Дональда Трампа по пошлинам проясняют общие контуры нового торгового ландшафта для крупнейшего в мире производственного региона, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во вторник Трамп объявил о соглашении с Японией, которое устанавливает пошлины на импорт страны в размере 15%, включая автомобили, безусловно, крупнейшую составляющую торгового дефицита между странами.

США и Япония заключили торговое соглашение: детали и последствия для рынков23.07.25, 04:31 • 5210 просмотров

Отдельное соглашение с Филиппинами устанавливает ставку в 19%, что соответствует уровню, согласованному с Индонезией, и на процентный пункт ниже базового уровня Вьетнама в 20%, что свидетельствует о том, что большинство стран Юго-Восточной Азии, вероятно, получат аналогичную ставку.

Трамп заключил торговое соглашение с Вьетнамом: детали сотрудничества02.07.25, 17:56 • 1567 просмотров

"Мы живем в новой норме, где 10% - это новый ноль, поэтому 15% и 20% кажутся не такими уж плохими, если бы их получили все остальные", - сказал Чинь Нгуен, старший экономист по развивающимся странам Азии в Natixis. По ее словам, при уровне пошлин в 15-20% американским компаниям по-прежнему выгодно импортировать товары из-за границы, а не производить аналогичные товары внутри страны.

Тем временем, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на следующей неделе встретится со своими китайскими коллегами в Стокгольме для третьего раунда переговоров, направленных на продолжение таможенного перемирия и расширение дискуссий. Это свидетельствует о стабилизации отношений между двумя крупнейшими экономиками мира после того, как США недавно ослабили ограничения на импорт микросхем, а Китай возобновил экспорт редкоземельных металлов.

Nvidia собирается возобновить продажу ИИ-чипов H20 в Китае: местные покупатели уже становятся в очередь15.07.25, 12:06 • 4564 просмотра

"Мы прекрасно ладим с Китаем, - заявил Трамп журналистам во вторник. - У нас очень хорошие отношения".

Все это вместе, и, как пишет издание, наконец появляется какая-то предсказуемость после шести месяцев угроз введения пошлин, которые в какой-то момент привели к повышению пошлин до 145% для Китая и почти до 50% для некоторых небольших азиатских экспортеров. Инвесторы приветствовали эти шаги: азиатские акции выросли сильнее всего за месяц, а контракты на индекс S&P 500 выросли на 0,2%. Индекс Nikkei-225 в Японии подскочил на 3,2%, лидерами роста стали Toyota Motor Corp. и другие автопроизводители.

"Меня заинтересовало то, что фондовые рынки по-прежнему достаточно оптимистично относятся к этим изменениям, - заявил Альберт Парк, главный экономист Азиатского банка развития, в интервью Bloomberg Television. - Я не уверен, что они полностью учли все последствия, которые могут возникнуть из-за отмены высоких пошлин".

Дополнение

Еще в апреле Трамп приостановил введение самых высоких пошлин после того, как редкое сочетание ослабления американских акций, облигаций и доллара показало, что инвесторы обеспокоены его протекционистскими заявлениями. Это дало время политикам из Токио, Манилы и других стран мира договориться о более выгодных сделках.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Вьетнам
Toyota
Индонезия
Филиппины
Дональд Трамп
Стокгольм
Китай
Япония
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9