Новые соглашения Трампа по пошлинам вносят ясность относительно мировой производственной базы - Bloomberg

После месяцев неопределенности последние соглашения президента США Дональда Трампа по пошлинам проясняют общие контуры нового торгового ландшафта для крупнейшего в мире производственного региона, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во вторник Трамп объявил о соглашении с Японией, которое устанавливает пошлины на импорт страны в размере 15%, включая автомобили, безусловно, крупнейшую составляющую торгового дефицита между странами.

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Отдельное соглашение с Филиппинами устанавливает ставку в 19%, что соответствует уровню, согласованному с Индонезией, и на процентный пункт ниже базового уровня Вьетнама в 20%, что свидетельствует о том, что большинство стран Юго-Восточной Азии, вероятно, получат аналогичную ставку.

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"Мы живем в новой норме, где 10% - это новый ноль, поэтому 15% и 20% кажутся не такими уж плохими, если бы их получили все остальные", - сказал Чинь Нгуен, старший экономист по развивающимся странам Азии в Natixis. По ее словам, при уровне пошлин в 15-20% американским компаниям по-прежнему выгодно импортировать товары из-за границы, а не производить аналогичные товары внутри страны.

Тем временем, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на следующей неделе встретится со своими китайскими коллегами в Стокгольме для третьего раунда переговоров, направленных на продолжение таможенного перемирия и расширение дискуссий. Это свидетельствует о стабилизации отношений между двумя крупнейшими экономиками мира после того, как США недавно ослабили ограничения на импорт микросхем, а Китай возобновил экспорт редкоземельных металлов.

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"Мы прекрасно ладим с Китаем, - заявил Трамп журналистам во вторник. - У нас очень хорошие отношения".

Все это вместе, и, как пишет издание, наконец появляется какая-то предсказуемость после шести месяцев угроз введения пошлин, которые в какой-то момент привели к повышению пошлин до 145% для Китая и почти до 50% для некоторых небольших азиатских экспортеров. Инвесторы приветствовали эти шаги: азиатские акции выросли сильнее всего за месяц, а контракты на индекс S&P 500 выросли на 0,2%. Индекс Nikkei-225 в Японии подскочил на 3,2%, лидерами роста стали Toyota Motor Corp. и другие автопроизводители.

"Меня заинтересовало то, что фондовые рынки по-прежнему достаточно оптимистично относятся к этим изменениям, - заявил Альберт Парк, главный экономист Азиатского банка развития, в интервью Bloomberg Television. - Я не уверен, что они полностью учли все последствия, которые могут возникнуть из-за отмены высоких пошлин".

Дополнение

Еще в апреле Трамп приостановил введение самых высоких пошлин после того, как редкое сочетание ослабления американских акций, облигаций и доллара показало, что инвесторы обеспокоены его протекционистскими заявлениями. Это дало время политикам из Токио, Манилы и других стран мира договориться о более выгодных сделках.