Нові угоди Трампа щодо мит вносять ясність для світової виробничої бази - Bloomberg

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
06:28 • 17931 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
05:05 • 21916 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 33565 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 54077 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 100206 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 104186 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Ексклюзив
22 липня, 14:10 • 96671 перегляди
Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити
22 липня, 12:59 • 77091 перегляди
У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, 70 людей захворіли
22 липня, 12:27 • 74811 перегляди
росіяни атакували об'єкти газовидобутку "Нафтогазу", є руйнування
Ексклюзив
22 липня, 12:17 • 53502 перегляди
Ми повернули українську правосуб’єктність - нардеп про ухвалений закон, що регулює діяльність НАБУ та САП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
73%
745мм
Популярнi новини
Ворожа атака залишила частину Сум без світла22 липня, 23:15 • 19296 перегляди
Зеленський: новий обмін полоненими може відбутися вже у середу23 липня, 00:01 • 16273 перегляди
Трамп вимагає розслідування проти Обами через маніпуляції розвідданими23 липня, 00:42 • 17539 перегляди
Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу03:12 • 29177 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 38674 перегляди
Публікації
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати06:28 • 17889 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 39499 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 137691 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 185949 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 180972 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Туреччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 66251 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 192608 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 283874 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 294559 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 287699 перегляди
Актуальне
Dassault Mirage 2000
Шахед-136
Financial Times
Airbus A320 серії
Dragon 2

Нові угоди Трампа щодо мит вносять ясність для світової виробничої бази - Bloomberg

Київ • УНН

 • 3202 перегляди

Президент США Дональд Трамп оголосив про нові торговельні угоди, встановлюючи мита на імпорт з Японії у 15% та з Філіппін у 19%. Ці кроки формують новий торговельний ландшафт, де 10% вважається новою нормою, а американські компанії все ще вигідно імпортують товари.

Нові угоди Трампа щодо мит вносять ясність для світової виробничої бази - Bloomberg

Після місяців невизначеності останні угоди президента США Дональда Трампа щодо мит прояснюють загальні контури нового торговельного ландшафту для найбільшого у світі виробничого регіону, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У вівторок Трамп оголосив про угоду з Японією, яка встановлює мита на імпорт країни у 15%, включаючи автомобілі, безумовно, найбільшу складову торговельного дефіциту між країнами.

США та Японія уклали торговельну угоду: деталі та наслідки для ринків23.07.25, 04:31 • 5454 перегляди

Окрема угода з Філіппінами встановлює ставку в 19%, що відповідає рівню, узгодженому Індонезією, і на процентний пункт нижче за базовий рівень В'єтнаму в 20%, що свідчить про те, що більшість країн Південно-Східної Азії, ймовірно, отримають аналогічну ставку.

Трамп уклав торговельну угоду з В'єтнамом: деталі співпраці02.07.25, 17:56 • 1567 переглядiв

"Ми живемо в новій нормі, де 10% - це новий нуль, тому 15% і 20% здаються не такими вже й поганими, якби їх отримали всі інші", - сказав Чинь Нгуєн, старший економіст по країнах Азії, що розвиваються, в Natixis. За її словами, при рівні мит у 15-20% американським компаніям, як і раніше, вигідно імпортувати товари з-за кордону, а не виробляти аналогічні товари всередині країни.

Тим часом, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що наступного тижня зустрінеться зі своїми китайськими колегами в Стокгольмі для третього раунду переговорів, спрямованих на продовження митного перемир'я та розширення дискусій. Це свідчить про стабілізацію відносин між двома найбільшими економіками світу після того, як США нещодавно послабили обмеження на імпорт мікросхем, а Китай відновив експорт рідкісноземельних металів.

Nvidia збирається відновити продаж ШІ-чіпів H20 у Китаї: місцеві покупці вже стають у чергу15.07.25, 12:06 • 4564 перегляди

"Ми чудово ладнаємо з Китаєм, - заявив Трамп журналістам у вівторок. - У нас дуже добрі відносини".

Усе це разом, і, як пише видання, нарешті з'являється якась передбачуваність після шести місяців загроз введення мит, які в якийсь момент призвели до підвищення мит до 145% для Китаю і майже до 50% для деяких невеликих азійських експортерів. Інвестори вітали ці кроки: азійські акції зросли найсильніше за місяць, а контракти на індекс S&P 500 зросли на 0,2%. Індекс Nikkei-225 у Японії підскочив на 3,2%, лідерами зростання стали Toyota Motor Corp. та інші автовиробники.

"Мене зацікавило те, що фондові ринки, як і раніше, досить оптимістично ставляться до цих змін, - заявив Альберт Парк, головний економіст Азіатського банку розвитку, в інтерв'ю Bloomberg Television. - Я не впевнений, що вони повністю врахували всі наслідки, які можуть виникнути через скасування високих мит".

Доповнення

Ще у квітні Трамп призупинив запровадження найвищих мит після того, як рідкісне поєднання ослаблення американських акцій, облігацій та долара показало, що інвестори стурбовані його протекціоністськими заявами. Це дало час політикам із Токіо, Маніли та інших країн світу домовитися про більш вигідні угоди.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
В'єтнам
Toyota
Індонезія
Філіппіни
Дональд Трамп
Стокгольм
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9