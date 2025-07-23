Нові угоди Трампа щодо мит вносять ясність для світової виробничої бази - Bloomberg

Після місяців невизначеності останні угоди президента США Дональда Трампа щодо мит прояснюють загальні контури нового торговельного ландшафту для найбільшого у світі виробничого регіону, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У вівторок Трамп оголосив про угоду з Японією, яка встановлює мита на імпорт країни у 15%, включаючи автомобілі, безумовно, найбільшу складову торговельного дефіциту між країнами.

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Окрема угода з Філіппінами встановлює ставку в 19%, що відповідає рівню, узгодженому Індонезією, і на процентний пункт нижче за базовий рівень В'єтнаму в 20%, що свідчить про те, що більшість країн Південно-Східної Азії, ймовірно, отримають аналогічну ставку.

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"Ми живемо в новій нормі, де 10% - це новий нуль, тому 15% і 20% здаються не такими вже й поганими, якби їх отримали всі інші", - сказав Чинь Нгуєн, старший економіст по країнах Азії, що розвиваються, в Natixis. За її словами, при рівні мит у 15-20% американським компаніям, як і раніше, вигідно імпортувати товари з-за кордону, а не виробляти аналогічні товари всередині країни.

Тим часом, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що наступного тижня зустрінеться зі своїми китайськими колегами в Стокгольмі для третього раунду переговорів, спрямованих на продовження митного перемир'я та розширення дискусій. Це свідчить про стабілізацію відносин між двома найбільшими економіками світу після того, як США нещодавно послабили обмеження на імпорт мікросхем, а Китай відновив експорт рідкісноземельних металів.

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"Ми чудово ладнаємо з Китаєм, - заявив Трамп журналістам у вівторок. - У нас дуже добрі відносини".

Усе це разом, і, як пише видання, нарешті з'являється якась передбачуваність після шести місяців загроз введення мит, які в якийсь момент призвели до підвищення мит до 145% для Китаю і майже до 50% для деяких невеликих азійських експортерів. Інвестори вітали ці кроки: азійські акції зросли найсильніше за місяць, а контракти на індекс S&P 500 зросли на 0,2%. Індекс Nikkei-225 у Японії підскочив на 3,2%, лідерами зростання стали Toyota Motor Corp. та інші автовиробники.

"Мене зацікавило те, що фондові ринки, як і раніше, досить оптимістично ставляться до цих змін, - заявив Альберт Парк, головний економіст Азіатського банку розвитку, в інтерв'ю Bloomberg Television. - Я не впевнений, що вони повністю врахували всі наслідки, які можуть виникнути через скасування високих мит".

Доповнення

Ще у квітні Трамп призупинив запровадження найвищих мит після того, як рідкісне поєднання ослаблення американських акцій, облігацій та долара показало, що інвестори стурбовані його протекціоністськими заявами. Це дало час політикам із Токіо, Маніли та інших країн світу домовитися про більш вигідні угоди.