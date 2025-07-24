ЕС и США близки к соглашению о пошлинах в размере 15% - Reuters

Европейский Союз и США на пути к торговому соглашению, которое приведет к пошлине в 15% на товары из ЕС, импортируемые в Соединенные Штаты, заявили в среду два дипломата, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ставка, которая также может распространяться на автомобили, будет отражать рамочное соглашение, которое Соединенные Штаты заключили с Японией.

Напомним

Ранее сообщалось, что ЕС планирует быстро ввести 30% пошлины на товары из США стоимостью около 100 миллиардов евро в случае отсутствия соглашения с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и если он выполнит свою угрозу ввести эту ставку на большинство экспорта Евросоюза после 1 августа.

По сообщениям, Германия и Франция сплотили членов ЕС для поддержки ответных мер на пошлины США, пока Вашингтон не пойдет на компромисс. Они предлагают использовать инструмент противодействия принуждению (ACI), который позволит блокировать американские компании и ограничивать импорт/экспорт.