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Трамп и фон дер Ляйен встретятся для потенциального соглашения по пошлинам, но ЕС опасается modus operandi президента США - Politico

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии для обсуждения торгового соглашения. Европейские дипломаты не рассчитывают на быстрое заключение соглашения из-за склонности Трампа к отменам в последнюю минуту и сложности принятия решений в ЕС.

Трамп и фон дер Ляйен встретятся для потенциального соглашения по пошлинам, но ЕС опасается modus operandi президента США - Politico

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен летит в Шотландию, чтобы в воскресенье встретиться непосредственно с президентом США Дональдом Трампом, что свидетельствует о том, что торговое соглашение с крупнейшим торговым партнером Америки уже близко, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Но европейские дипломаты, пишет издание, не рассчитывают на соглашение, пока оно не будет официально заключено, после того, как ранее их обожгла склонность Трампа к отменам в последнюю минуту.

Это потому, что modus operandi (метод работы) президента США в отношении торговых соглашений понятен: он хочет иметь дело лицом к лицу с иностранными лидерами, применяя маневр на высшем уровне, чтобы попытаться добиться окончательных уступок, указывает издание. Это, как отмечается, не так хорошо работает с ЕС, блоком из 27 стран, который принимает решения буквально комитетом.

Этот фундаментальный вопрос превратил переговоры между ЕС и администрацией Трампа в ряд остановок и начал, на фоне того, как переговорщики тщательно составляют компромиссы, которые затем проваливаются, когда их представляют Трампу или европейским странам. И именно поэтому, даже когда встреча фон дер Ляйен и Трампа вселяет надежду на достижение соглашения, чтобы избежать жесткого повышения пошлин США 1 августа, они на это не рассчитывают, пишет издание.

"Ничего не согласовано, пока не согласовано все", - сказал один дипломат ЕС. "Думаю, все достаточно напряжены", - сказал другой.

Сам Трамп подчеркнул неопределенность в пятницу после приземления в Шотландии для того, что изначально было заявлено как отдых на выходных для игры в гольф. "Я встречусь с ЕС в воскресенье, и мы будем работать над соглашением. ... Урсула будет здесь. Очень уважаемая женщина. Так что мы с нетерпением ждем этого. Это будет хорошо", - сказал он журналистам, добавив: "Я думаю, что у нас есть хорошие шансы 50 на 50. Это много".

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На вопрос о том, какие вопросы все еще обсуждаются, он ответил: "Я не хочу говорить вам, какие есть камни преткновения. Но камни преткновения касаются, возможно, 20 разных вещей. Вы же не хотите слушать их все".

"Да, с ЕС все сложно, - сказал чиновник, которому была предоставлена анонимность, чтобы описать мысли президента США по этому вопросу. - Но если бы некоторые из этих стран имели возможность заключить с нами соглашение самостоятельно, они бы воспользовались этой возможностью".

Это правда, что, как неоднократно отмечал министр финансов Скотт Бессент, ЕС "имеет проблему коллективных действий", на фоне того, как ведущие экономики, такие как Германия и Франция, выдвигают различные приоритеты и стратегии переговоров.

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Консервативный канцлер Германии Фридрих Мерц активно лоббировал соглашение, которое бы некоторым образом облегчило ситуацию в мощной автомобильной промышленности страны, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон возглавил призывы к жесткому диалогу с Трампом, поддержав соответствующие пошлины и призвав активировать так называемую "торговую базуку" ЕС - Инструмент борьбы с принуждением - универсальное оружие, которому для ответного удара по США понадобится лишь поддержка квалифицированного большинства.

Но Мерц и Макрон встретились в Берлине в среду и пообещали представить единый фронт по торговым вопросам во время серии встреч, направленных на укрепление нестабильных франко-германских отношений. А страны ЕС в четверг одобрили планы по введению пошлин на товары из США стоимостью примерно 109 миллиардов долларов, если соглашение не будет заключено, а США усилят свои обязательства.

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Издание указывает, что на этом этапе еще более проблематичной является склонность Трампа добавлять собственный взгляд в последнюю минуту к торговым соглашениям, которые его переговорщики согласовывали месяцами, иногда до такой степени, что он возвращал страны за стол переговоров. С каждой из предыдущих сделок, которых администрация достигла этим летом, Трамп проводил окончательный разговор с лидером страны, используя возможность требовать дополнительных уступок или изменять ключевые условия в пользу своего правительства, пишет издание.

Это может не сработать с фон дер Ляйен, которая действует от имени членов блока и не имеет права принимать изменения в последнюю минуту, отмечает издание.

"Я могу ожидать, что Комиссия будет иметь определенную свободу действий, - сказал Дэниел Маллани, бывший помощник торгового представителя США, который вел переговоры с Европой. - Но да, если в последнюю минуту появится что-то, что выходит за рамки того, что было обсуждено с государствами-членами, это может быть сложно".

ЕС сейчас сплачивается вокруг соглашения, которое предусматривает применение 15-процентной пошлины на товары из стран-членов ЕС - выше нынешней 10-процентной ставки, которую Трамп ввел для всех стран в начале апреля, но вдвое меньшую 30-процентной ставки, которой президент США угрожал в письме от 12 июля.

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По словам четырех дипломатов, соглашение в значительной степени будет отражать соглашение, которое США заключили с Японией в начале этой недели. Пошлина на автомобили и автозапчасти также будет снижена с 25-процентной пошлины, установленной Трампом на весь импорт автомобилей в мае, до 15 процентов. Другие секторы, пострадавшие от пошлин США, такие как сталь и алюминий, все еще обсуждаются.

По словам одного чиновника ЕС, 50-процентная пошлина, которую Трамп ввел на сталь и алюминий, остается ключевым камнем преткновения, как и другие отраслевые пошлины, которые Белый дом угрожает ввести в такие отрасли, как фармацевтика, полупроводники и аэрокосмическая промышленность. "Существует полная неопределенность относительно этого, что мы можем из этого получить", - сказал чиновник.

В пятницу Трамп приуменьшил шансы на снижение своих пошлин на сталь, заявив, что у него нет много пространства для маневра, чтобы предложить более щедрые условия, потому что "если я делаю это для одного, я должен сделать это для всех".

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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