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Трамп заявил, что США могут не достичь торгового соглашения с Канадой, а просто оставить пошлины

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут не достичь торгового соглашения с Канадой, предполагая введение тарифов. Это происходит накануне 1 августа, когда Вашингтон угрожает ввести 35% пошлину на канадские товары.

Трамп заявил, что США могут не достичь торгового соглашения с Канадой, а просто оставить пошлины

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, не достигнут согласованного торгового соглашения с Канадой, предположив, что его администрация может самостоятельно установить таможенную ставку. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время общения с журналистами перед отлетом в Шотландию Трамп сказал: "Нам не очень везет с Канадой. Думаю, это может быть случай, когда будут просто пошлины, а не какие-то переговоры".

Обе страны пытаются заключить торговое соглашение до 1 августа - именно с этого дня Вашингтон угрожает ввести 35% пошлину на все канадские товары, не охваченные Соглашением США–Мексика–Канада (USMCA).

В офисе Марка Карни (представителя Канады) пока не прокомментировали ситуацию. Канадские чиновники все чаще признают, что вероятность достижения соглашения до 1 августа - очень низкая.

Доминик Леблан, федеральный министр, ответственный за торговые отношения с США, сообщил журналистам в Вашингтоне после двух дней переговоров:

"Мы достигли определенного прогресса, но впереди еще много работы".

По его словам, Канада потратит столько времени, сколько потребуется, чтобы добиться максимально выгодного соглашения.

На прошлой неделе Карни также отметил, что Канада, вероятно, не сможет убедить США полностью снять все санкции.

Трамп пригрозил 35% пошлины на товары из Канады в новом витке торговой войны11.07.25, 11:03 • 5216 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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