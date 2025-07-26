Трамп заявив, що США можуть не досягти торговельної угоди з Канадою, а просто залишити мита
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть не досягти торговельної угоди з Канадою, припускаючи введення тарифів. Це відбувається напередодні 1 серпня, коли Вашингтон погрожує ввести 35% мито на канадські товари.
Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що Сполучені Штати, ймовірно, не досягнуть узгодженої торговельної угоди з Канадою, припустивши, що його адміністрація може самостійно встановити митну ставку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Під час спілкування з журналістами перед відльотом до Шотландії Трамп сказав: "Нам не дуже щастить із Канадою. Думаю, це може бути випадок, коли буде просто мита, а не якісь переговори".
Обидві країни намагаються укласти торговельну угоду до 1 серпня - саме з цього дня Вашингтон погрожує ввести 35% мито на всі канадські товари, не охоплені Угодою США–Мексика–Канада (USMCA).
В офісі Марка Карні (представника Канади) наразі не прокоментували ситуацію. Канадські посадовці дедалі частіше визнають, що ймовірність досягнення угоди до 1 серпня - дуже низька.
Домінік Леблан, федеральний міністр, відповідальний за торговельні відносини з США, повідомив журналістам у Вашингтоні після двох днів переговорів:
"Ми досягли певного прогресу, але попереду ще багато роботи".
За його словами, Канада витратить стільки часу, скільки буде потрібно, щоб домогтися максимально вигідної угоди.
Минулого тижня Карні також зазначив, що Канада, ймовірно, не зможе переконати США повністю зняти всі санкції.
Трамп пригрозив 35% мита на товари з Канади у новому витку торгової війни11.07.25, 11:03 • 5216 переглядiв