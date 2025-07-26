Трамп заявив, що США можуть не досягти торговельної угоди з Канадою, а просто залишити мита

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 18:39 • 12932 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 33575 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 126536 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 52305 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 52735 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 89585 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 39512 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 53420 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
25 липня, 09:34 • 50625 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
25 липня, 09:03 • 91597 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
84%
749мм
Популярнi новини
Міністр оборони України представив нову команду заступників: хто і за що відповідатиме25 липня, 17:59 • 13364 перегляди
Кабмін виділяє понад 270 млн гривень на доплати вчителям25 липня, 19:36 • 3508 перегляди
Україна і рф досягли принципової згоди про організацію зустрічі Зеленського з путіним - Фідан25 липня, 20:16 • 5108 перегляди
У Румунії прокоментували можливу передачу Україні додаткового Patriot25 липня, 21:26 • 3016 перегляди
Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме - УІНП25 липня, 21:40 • 2804 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 126535 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 89585 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 146309 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 121359 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 140869 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 252413 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 366200 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 445174 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 445357 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 430723 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Facebook
Starlink

Трамп заявив, що США можуть не досягти торговельної угоди з Канадою, а просто залишити мита

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть не досягти торговельної угоди з Канадою, припускаючи введення тарифів. Це відбувається напередодні 1 серпня, коли Вашингтон погрожує ввести 35% мито на канадські товари.

Трамп заявив, що США можуть не досягти торговельної угоди з Канадою, а просто залишити мита

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що Сполучені Штати, ймовірно, не досягнуть узгодженої торговельної угоди з Канадою, припустивши, що його адміністрація може самостійно встановити митну ставку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час спілкування з журналістами перед відльотом до Шотландії Трамп сказав: "Нам не дуже щастить із Канадою. Думаю, це може бути випадок, коли буде просто мита, а не якісь переговори".

Обидві країни намагаються укласти торговельну угоду до 1 серпня - саме з цього дня Вашингтон погрожує ввести 35% мито на всі канадські товари, не охоплені Угодою США–Мексика–Канада (USMCA).

В офісі Марка Карні (представника Канади) наразі не прокоментували ситуацію. Канадські посадовці дедалі частіше визнають, що ймовірність досягнення угоди до 1 серпня - дуже низька.

Домінік Леблан, федеральний міністр, відповідальний за торговельні відносини з США, повідомив журналістам у Вашингтоні після двох днів переговорів:

"Ми досягли певного прогресу, але попереду ще багато роботи".

За його словами, Канада витратить стільки часу, скільки буде потрібно, щоб домогтися максимально вигідної угоди.

Минулого тижня Карні також зазначив, що Канада, ймовірно, не зможе переконати США повністю зняти всі санкції.

Трамп пригрозив 35% мита на товари з Канади у новому витку торгової війни11.07.25, 11:03 • 5216 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Reuters
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9