"Крупнейшее из всех, которые вообще заключались": США и ЕС заключили торговое соглашение

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз одобрили масштабное торговое соглашение. Об этом во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, согласно договоренности, США опускают пошлины для ЕС с 40 до 15%, при этом Евросоюз вводит аналогичные пошлины 15%. При этом ЕС согласился приобрести у США энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов.

Они согласятся инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем они уже инвестируют. Итак, они инвестируют большую сумму денег. Вы знаете, какая это сумма. Она очень значительна - сказал глава Белого дома.

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Он также рассказал, что ЕС согласился открыть свои страны для торговли по нулевому тарифу. Это, в частности, касается военной техники.

Мы не знаем, какое это количество, но это хорошая новость, ведь мы производим лучшую военную технику в мире. ... Мы договариваемся, что прямой тариф на автомобили и все остальное будет прямым тарифом в размере 15 процентов - сказал Трамп.

Он резюмировал, что, по его мнению, это крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключали США.

"Торговое соглашение с США принесет стабильность", - заявила в свою очередь Урсула фон дер Ляйен.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что шансы заключить торговое соглашение с Европейским Союзом составляют "50 на 50, возможно, даже меньше". Он отметил, что для договоренности Европе придется снизить свои тарифы.

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