"Крупнейшее из всех, которые вообще заключались": США и ЕС заключили торговое соглашение

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
14:42 • 14333 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
Эксклюзив
27 июля, 10:16 • 37715 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
27 июля, 06:57 • 41821 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 42146 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 52832 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 53981 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 196079 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 78498 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 71151 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 129184 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
67%
746мм
Популярные новости
На Киевщине спасатели деблокировали тело погибшего водителя после ДТП27 июля, 10:07 • 5244 просмотра
ЕС сокращает помощь Украине на 1,5 млрд евро из-за решения по НАБУ и САП - NYT27 июля, 10:29 • 8778 просмотра
Санкции Запада усиливают изоляцию калининграда, морские пути перегружены - СВР27 июля, 11:25 • 10506 просмотра
Госсекретарь США назвал вероятного кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году27 июля, 12:00 • 5912 просмотра
В Кривом Роге представитель ТЦК избил пожилого мужчину: открыто уголовное дело27 июля, 12:23 • 12415 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 196081 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 129185 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 173843 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 145557 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 165394 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Иван Федоров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Харьков
Израиль
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть14:42 • 14334 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 19549 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 22863 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 21301 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 22156 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Facebook
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат

"Крупнейшее из всех, которые вообще заключались": США и ЕС заключили торговое соглашение

Киев • УНН

 • 858 просмотра

США и ЕС заключили масштабное торговое соглашение, по которому ЕС приобретет энергоносителей на $750 млрд и инвестирует в США на $600 млрд. ЕС также откроет свои страны для торговли по нулевому тарифу, включая военную технику.

"Крупнейшее из всех, которые вообще заключались": США и ЕС заключили торговое соглашение

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз одобрили масштабное торговое соглашение. Об этом во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, согласно договоренности, США опускают пошлины для ЕС с 40 до 15%, при этом Евросоюз вводит аналогичные пошлины 15%. При этом ЕС согласился приобрести у США энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов.

Они согласятся инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем они уже инвестируют. Итак, они инвестируют большую сумму денег. Вы знаете, какая это сумма. Она очень значительна

- сказал глава Белого дома.

На все воля Трампа: Bloomberg - о будущем торгового соглашения между ЕС и США27.07.25, 05:34 • 9000 просмотров

Он также рассказал, что ЕС согласился открыть свои страны для торговли по нулевому тарифу. Это, в частности, касается военной техники.

Мы не знаем, какое это количество, но это хорошая новость, ведь мы производим лучшую военную технику в мире. ... Мы договариваемся, что прямой тариф на автомобили и все остальное будет прямым тарифом в размере 15 процентов

- сказал Трамп.

Он резюмировал, что, по его мнению, это крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключали США.

"Торговое соглашение с США принесет стабильность", - заявила в свою очередь Урсула фон дер Ляйен.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что шансы заключить торговое соглашение с Европейским Союзом составляют "50 на 50, возможно, даже меньше". Он отметил, что для договоренности Европе придется снизить свои тарифы.

Трамп и фон дер Ляйен встретятся для потенциального соглашения по пошлинам, но ЕС опасается modus operandi президента США - Politico26.07.25, 09:45 • 2948 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9