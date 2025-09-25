$41.410.03
Audi Q9 вийде на ринок у 2026 році, конкуруючи з BMW X7 та Mercedes GLS

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Великий бензиновий кросовер Audi Q9 з'явиться у 2026 році разом з оновленим Q7. Обидві моделі використовуватимуть платформу Premium Platform Combustion, підтримуючи різні типи двигунів.

Audi Q9 вийде на ринок у 2026 році, конкуруючи з BMW X7 та Mercedes GLS

Великий бензиновий кросовер (SUV) Audi Q9 вийде на ринок у 2026 році, поряд з Q7, офіційно підтвердили в автовиробника, пише УНН з посиланням на Motor1.com.

Деталі

Оскільки на ринку поки що недостатньо великих SUV, Audi готує свою найбільшу на сьогодні модель Q. У 2026 році Q9 нарешті приєднається до лінійки після багатьох років чуток, що кине конкуренцію BMW X7 та Mercedes GLS. 

Керівник відділу розвитку Audi Джеффрі Буко розповів Automobilwoche, що Q9 з'явиться наступного року разом з новим Q7. Останній існує вже десять років, пройшовши два фейсліфтинги, щоб залишатися актуальним на тлі X5 та GLE. Обидва новачки використовуватимуть платформу Premium Platform Combustion (PPC) разом з останніми A5, Q5 та A6. Очікується, що така ж основа буде використовуватися для нової бензинової заміни Macan від Porsche, яка має вийти у 2028 році.

Хоча Буко не вдавався в подробиці щодо нових моделей, PPC був розроблений для використання з бензиновими, дизельними, м'яким гібридними та плагін-гібридними приводами. Апаратне забезпечення також підтримує подовжувачі запасу ходу, хоча Audi не повідомила, чи Q7 чи Q9 використовуватимуть цю технологію. Цікаво, що ходять чутки, що майбутній BMW X5 відродить систему подовжувача запасу ходу, яка колись використовувалася в хетчбеку odball i3.

Audi зафіксувала падіння прибутку за півріччя на 37,5%28.07.25, 16:03 • 3173 перегляди

Q9 буде не єдиним новим розкішним автомобілем у портфоліо Volkswagen Group. Porsche також працює над трирядним позашляховиком, який спочатку планувався як чисто електромобіль, але автовиробнику довелося переосмислити проект і додати до нього двигуни внутрішнього згоряння з плагін-гібридними опціями. Розташований вище за Cayenne, новачок спочатку буде запущений з бензиновими двигунами, тоді як випуск електромобіля був відкладений, пише видання.

І Audi, і Porsche відмовилися від своїх амбітних електричних амбіцій. Двигуни внутрішнього згоряння збережуться й у наступному десятилітті. Audi відмовилася від своєї мети перейти виключно на електромобілі з 2032 року, тоді як Porsche підтвердила, що її відданість двигуну V-8 збережеться до 2030-х років.

Це не означає, що Audi та Porsche повністю повертаються до автомобілів із традиційним двигуном. Навіть нішеві продукти, такі як Audi Concept C та наступний Porsche 718, будуть електромобілями, хоча топові комплектації Boxster та Cayman все ще пропонуватимуть бензинові двигуни. Зараз стратегія полягає в диверсифікації, а не в ставці на один тип трансмісії. Керування такими складними портфелями непросте, але це розумний крок, враховуючи різноманітність потреб клієнтів, зазначає видання.

Акції Porsche падають після перевищення прогнозу затримки запуску електромобілів22.09.25, 11:04 • 3820 переглядiв

Доповнення

Знову робити ставку на двигуни внутрішнього згоряння може виявитися розумним, якщо ЄС вирішить послабити заборону з 2035 року. Наразі продажі нових бензинових та дизельних автомобілів припиняють з середини наступного десятиліття. Однак рішення буде переглянуто до кінця року, і звіти свідчать про те, що гібриди з підзарядкою можуть продовжувати використовуватися і після закінчення терміну дії заборони.

Головні суперники Audi закликають ЄС скасувати заборону. Генеральний директор Mercedes Ола Калленіус нещодавно попередив, що європейська автомобільна промисловість "на повній швидкості прямує до стіни" і зрештою може "завалитися". Його колега з BMW Олівер Ціпсе застеріг, що заборона "може вбити галузь".

ЄС схвалив заборону нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року28.10.22, 15:22 • 204402 перегляди

Юлія Шрамко

Авто
Porsche
Audi
Європейський Союз