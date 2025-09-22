Акції Porsche падають після перевищення прогнозу затримки запуску електромобілів

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
07:19 • 3166 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 6774 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 12255 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 13153 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 26972 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 43980 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 54117 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60155 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56801 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 84434 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярнi новини
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА 21 вересня, 22:15 • 12854 перегляди
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучаньPhoto21 вересня, 23:50 • 10790 перегляди
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА22 вересня, 01:27 • 5568 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість02:50 • 11122 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 4020 перегляди
Публікації
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 3148 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 12240 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 58133 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 40572 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 84429 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Данило Гетманцев
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Крим
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 4098 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 74795 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 97813 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 45073 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 44424 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Мі-8
YouTube
E-6 Mercury

Акції Porsche падають після перевищення прогнозу затримки запуску електромобілів

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Акції Porsche впали на 4,1% після того, як компанія скоригувала плани щодо випуску електромобілів та знизила прогноз прибутковості на 2025 рік. Це спричинило падіння акцій материнської компанії Volkswagen та холдингу Porsche SE.

Акції Porsche падають після перевищення прогнозу затримки запуску електромобілів

Акції Porsche у понеділок впали на 4,1% після того, як німецький виробник розкішних спортивних авто скоригував плани щодо випуску електромобілів через слабкий попит і знизив прогноз прибутковості на 2025 рік. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Материнська компанія Volkswagen (VOWG.DE) та холдинг Porsche SE - найбільший акціонер Volkswagen (PSHG_p.DE) - також втратили в ціні на відкритті біржі: акції впали на 3,9% та 4,3% відповідно.

У п’ятницю Porsche знизила прогноз щодо прибутковості та оголосила про затримку запуску кількох електричних моделей — ще один сигнал проблем для компанії, чий прибуток майже повністю зник у другому кварталі на тлі тиску на ключовому ринку Китаю та підвищення тарифів у США

- йдеться у виданні.

У результаті цих затримок Porsche тепер очікує, що рентабельність цього року сягне максимум 2%, тоді як раніше прогнозувалася в межах 5–7%.

Volkswagen, найбільший автовиробник Європи, заявив, що отримає збитки в розмірі 5,1 мільярда євро (близько 6 мільярдів доларів) через масштабне оновлення продуктової лінійки в дочірній компанії, 75,4% якої він володіє.

Також Volkswagen знизив прогноз рентабельності з 4–5% до 2–3%, а Porsche SE - свій прогноз чистого прибутку.

Аналітики зазначили, що це може бути остання ревізія прогнозів від Porsche та Volkswagen, але застерегли, що це може призвести до проблем з модельним циклом та позиціонуванням бренду.

Один із місцевих трейдерів назвав стратегічне рішення "неминучим" і зауважив, що виробник спортивних авто став надто залежним від електромобілів.

Новий Porsche Cayenne отримає революційне рішення - бездротову зарядку: що відомо05.09.25, 12:22 • 3900 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуАвто
Porsche
Електроенергія
Volkswagen
Китай
Сполучені Штати Америки