Акції Porsche падають після перевищення прогнозу затримки запуску електромобілів
Київ • УНН
Акції Porsche впали на 4,1% після того, як компанія скоригувала плани щодо випуску електромобілів та знизила прогноз прибутковості на 2025 рік. Це спричинило падіння акцій материнської компанії Volkswagen та холдингу Porsche SE.
Акції Porsche у понеділок впали на 4,1% після того, як німецький виробник розкішних спортивних авто скоригував плани щодо випуску електромобілів через слабкий попит і знизив прогноз прибутковості на 2025 рік. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Материнська компанія Volkswagen (VOWG.DE) та холдинг Porsche SE - найбільший акціонер Volkswagen (PSHG_p.DE) - також втратили в ціні на відкритті біржі: акції впали на 3,9% та 4,3% відповідно.
У п’ятницю Porsche знизила прогноз щодо прибутковості та оголосила про затримку запуску кількох електричних моделей — ще один сигнал проблем для компанії, чий прибуток майже повністю зник у другому кварталі на тлі тиску на ключовому ринку Китаю та підвищення тарифів у США
У результаті цих затримок Porsche тепер очікує, що рентабельність цього року сягне максимум 2%, тоді як раніше прогнозувалася в межах 5–7%.
Volkswagen, найбільший автовиробник Європи, заявив, що отримає збитки в розмірі 5,1 мільярда євро (близько 6 мільярдів доларів) через масштабне оновлення продуктової лінійки в дочірній компанії, 75,4% якої він володіє.
Також Volkswagen знизив прогноз рентабельності з 4–5% до 2–3%, а Porsche SE - свій прогноз чистого прибутку.
Аналітики зазначили, що це може бути остання ревізія прогнозів від Porsche та Volkswagen, але застерегли, що це може призвести до проблем з модельним циклом та позиціонуванням бренду.
Один із місцевих трейдерів назвав стратегічне рішення "неминучим" і зауважив, що виробник спортивних авто став надто залежним від електромобілів.
Новий Porsche Cayenne отримає революційне рішення - бездротову зарядку: що відомо05.09.25, 12:22 • 3900 переглядiв