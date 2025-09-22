Акції Porsche падають після перевищення прогнозу затримки запуску електромобілів

Акції Porsche у понеділок впали на 4,1% після того, як німецький виробник розкішних спортивних авто скоригував плани щодо випуску електромобілів через слабкий попит і знизив прогноз прибутковості на 2025 рік. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Материнська компанія Volkswagen (VOWG.DE) та холдинг Porsche SE - найбільший акціонер Volkswagen (PSHG_p.DE) - також втратили в ціні на відкритті біржі: акції впали на 3,9% та 4,3% відповідно.

У п’ятницю Porsche знизила прогноз щодо прибутковості та оголосила про затримку запуску кількох електричних моделей — ще один сигнал проблем для компанії, чий прибуток майже повністю зник у другому кварталі на тлі тиску на ключовому ринку Китаю та підвищення тарифів у США