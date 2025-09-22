Акции Porsche падают после превышения прогноза задержки запуска электромобилей

Акции Porsche в понедельник упали на 4,1% после того, как немецкий производитель роскошных спортивных автомобилей скорректировал планы по выпуску электромобилей из-за слабого спроса и снизил прогноз прибыльности на 2025 год. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Материнская компания Volkswagen (VOWG.DE) и холдинг Porsche SE — крупнейший акционер Volkswagen (PSHG_p.DE) — также потеряли в цене на открытии биржи: акции упали на 3,9% и 4,3% соответственно.

В пятницу Porsche снизила прогноз по прибыльности и объявила о задержке запуска нескольких электрических моделей — еще один сигнал проблем для компании, чья прибыль почти полностью исчезла во втором квартале на фоне давления на ключевом рынке Китая и повышения тарифов в США - говорится в издании.

В результате этих задержек Porsche теперь ожидает, что рентабельность в этом году достигнет максимум 2%, тогда как ранее прогнозировалась в пределах 5–7%.

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, заявил, что получит убытки в размере 5,1 миллиарда евро (около 6 миллиардов долларов) из-за масштабного обновления продуктовой линейки в дочерней компании, 75,4% которой он владеет.

Также Volkswagen снизил прогноз рентабельности с 4–5% до 2–3%, а Porsche SE — свой прогноз чистой прибыли.

Аналитики отметили, что это может быть последняя ревизия прогнозов от Porsche и Volkswagen, но предостерегли, что это может привести к проблемам с модельным циклом и позиционированием бренда.

Один из местных трейдеров назвал стратегическое решение "неизбежным" и заметил, что производитель спортивных автомобилей стал слишком зависимым от электромобилей.

Новый Porsche Cayenne получит революционное решение - беспроводную зарядку: что известно