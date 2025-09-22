Акции Porsche падают после превышения прогноза задержки запуска электромобилей

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
07:19 • 2920 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 6542 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 12063 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 13060 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 26887 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 43945 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 54090 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 56783 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 84345 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 90627 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА21 сентября, 22:15 • 12699 просмотра
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданийPhoto21 сентября, 23:50 • 10630 просмотра
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА22 сентября, 01:27 • 5308 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность02:50 • 10965 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 3792 просмотра
публикации
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 2948 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 12087 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 58055 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 40497 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 84357 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Даниил Гетманцев
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Крым
Запорожье
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 3926 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 74744 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 97759 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 45033 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 44385 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
Ми-8
YouTube
E-6 Mercury

Акции Porsche падают после превышения прогноза задержки запуска электромобилей

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Акции Porsche упали на 4,1% после того, как компания скорректировала планы по выпуску электромобилей и снизила прогноз прибыльности на 2025 год. Это привело к падению акций материнской компании Volkswagen и холдинга Porsche SE.

Акции Porsche падают после превышения прогноза задержки запуска электромобилей

Акции Porsche в понедельник упали на 4,1% после того, как немецкий производитель роскошных спортивных автомобилей скорректировал планы по выпуску электромобилей из-за слабого спроса и снизил прогноз прибыльности на 2025 год. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Материнская компания Volkswagen (VOWG.DE) и холдинг Porsche SE — крупнейший акционер Volkswagen (PSHG_p.DE) — также потеряли в цене на открытии биржи: акции упали на 3,9% и 4,3% соответственно.

В пятницу Porsche снизила прогноз по прибыльности и объявила о задержке запуска нескольких электрических моделей — еще один сигнал проблем для компании, чья прибыль почти полностью исчезла во втором квартале на фоне давления на ключевом рынке Китая и повышения тарифов в США

- говорится в издании.

В результате этих задержек Porsche теперь ожидает, что рентабельность в этом году достигнет максимум 2%, тогда как ранее прогнозировалась в пределах 5–7%.

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, заявил, что получит убытки в размере 5,1 миллиарда евро (около 6 миллиардов долларов) из-за масштабного обновления продуктовой линейки в дочерней компании, 75,4% которой он владеет.

Также Volkswagen снизил прогноз рентабельности с 4–5% до 2–3%, а Porsche SE — свой прогноз чистой прибыли.

Аналитики отметили, что это может быть последняя ревизия прогнозов от Porsche и Volkswagen, но предостерегли, что это может привести к проблемам с модельным циклом и позиционированием бренда.

Один из местных трейдеров назвал стратегическое решение "неизбежным" и заметил, что производитель спортивных автомобилей стал слишком зависимым от электромобилей.

Новый Porsche Cayenne получит революционное решение - беспроводную зарядку: что известно05.09.25, 12:22 • 3900 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираАвто
Porsche
Электроэнергия
Volkswagen
Китай
Соединённые Штаты