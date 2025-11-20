Новий електричний кросовер BMW iX3 подолав понад 1000 км без підзарядки

BMW

Новий електричний кросовер (SUV) BMW iX3 - справжній "монстр" запасу ходу, проїхавши понад 1000 км без заряджання, і все ще не був повністю розряджений, повідомляє Electrek, пише УНН.

Деталі

iX3 2026 започаткує нову еру BMW, ставши першим представником Neue Klasse ("Нового класу") електромобілів.

BMW заявила, що iX3 стане галузевим еталоном із запасу ходу та зарядки, і вже довела це. Будучи першим автомобілем на новій платформі Gen6, електричний кросовер є "величезним стрибком" в порівнянні з поточною лінійкою електромобілів BMW, пропонуючи збільшений на 30% запас ходу і швидшу зарядку.

Щоб довести це, команда BMW вичавила максимум із нового iX3, проїхавши "безпрецедентну" відстань у 1000 км від заводу в Дебрецені (Угорщина), де виробляється iX3, до Мюнхена (Німеччина) без зупинки для підзарядки.

Команда прибула до виставкового центру BMW Welt, маючи запас ходу понад 20 км. Це досягнення – "переконливе свідчення реальних можливостей сучасних електромобілів", заявили у BMW після поїздки.

Команда BMW уникала автомагістралей і витрачала якнайменше енергії під час подорожі. Прибувши до Відня з зарядом акумулятора, що залишився, у 53%, команда відключила кондиціонер, опалення і радіо, щоб знизити споживання енергії.

Коли iX3 нарешті дістався BMW Welt в Мюнхені, він проїхав 1007,7 км, довівши, що Neue Klass здатний проїхати понад 1000 км в реальних умовах.

Новий iX3 від BMW розрахований на запас ходу до 800 км за циклом WLTP, але, як зауважує видання, BMW щойно довела, що він здатний проїхати набагато більше. За оцінками Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), BMW iX3 2026 повинен мати запас ходу близько 640 км.

Завдяки 800-вольтовій архітектурі електричний позашляховик може заряджатися зі швидкістю до 400 кВт.

iX3 виробляється на заводі BMW у Дебрецені, постачання до Європи розпочнеться на початку 2026 року, а влітку – до США. BMW випустить унікальну версію для китайського ринку на своєму заводі у Шеньяні.

Спочатку автомобіль буде представлений за назвою BMW iX3 50 xDrive. У Німеччині він вже представлений на сайті BMW за ціною від 68 900 євро (81 000 доларів США).

На початку 2027 року BMW випустить iX3 40 sDrive та iX3 40 xDrive. Очікується, що ціна становитиме менше 55 000 доларів США, а запас ходу - трохи більше ніж 480 км.

BMW iX3 на третину - із перероблених матеріалів: як автовиробник це зробив