BMW iX3 на третину - із перероблених матеріалів: як автовиробник це зробив

Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

General Motors створили бюджетний електрокар за $5600Photo23 жовтня, 00:29 • 15286 перегляди
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України23 жовтня, 01:11 • 18184 перегляди
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені23 жовтня, 01:30 • 16627 перегляди
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 16066 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto05:57 • 8172 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 18700 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
22 жовтня, 16:59 • 49901 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
22 жовтня, 14:00 • 47711 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
22 жовтня, 13:53 • 42690 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 45846 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Вадим Філашкін
Ульф Крістерссон
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Донецька область
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 27652 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 47643 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 61695 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 70502 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 60024 перегляди
Дипломатка
Tesla Model Y
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

BMW iX3 на третину - із перероблених матеріалів: як автовиробник це зробив

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Автовиробник BMW робить ставку на використання перероблених деталей для досягнення цілей сталого розвитку. BMW iX3 на третину виготовлений з перероблених матеріалів та є найдосконалішим електромобілем компанії.

BMW iX3 на третину - із перероблених матеріалів: як автовиробник це зробив

Автовиробник BMW робить ставку на те, що використання більшої кількості перероблених деталей допоможе досягти цілей сталого розвитку, і BMW iX3 - вершина електрифікації автовиробника і, як повідомляється, на третину виготовлений з перероблених матеріалів, пише УНН з посиланням на InsideEVs.

Деталі

З запасом ходу в майже 644 км, зарядкою потужністю 400 кіловат та оновленою архітектурою електроніки це найдосконаліший електромобіль BMW за всю історію, пише видання.

Це також, мабуть, найекологічніший автомобіль, колись створений компанією, і яскравий приклад того, що BMW називає "циркулярною економікою", зауважує видання.

Як пояснили кілька керівників BMW, які займаються питаннями сталого розвитку, iX3 був розроблений з нуля не лише з урахуванням використання перероблених матеріалів, але й з урахуванням можливості їхньої переробки.

Загалом, як повідомляє видання, третина матеріалів, використаних при виробництві iX3, уже отримала своє перше застосування ще десь. І, за словами BMW, це лише початок.

Якщо квота вторинної сировини у BMW iX3 становить одну третину, це ж новаторство, чи не так? Але водночас очікується, що решта організації, решта автомобілів у нашому портфоліо, також швидко скоротять цей розрив

- сказав Гленн Шмідт, віцепрезидент автовиробника з питань глобальної стійкості.

Передній бампер iX3 виготовлений зі старих бамперів. Пластикові деталі виготовлені із ПЕТ-пляшок. В акумуляторах нового покоління використовується набагато більше перероблених металів, таких як нікель та кобальт, ніж у попередніх моделях, забезпечуючи підвищену щільність енергії та швидкість зарядки. І BMW працює над створенням ланцюжків постачання перероблених компонентів акумуляторів, зазначає видання.

"У результаті виходить автомобіль із значно зниженим вуглецевим слідом. BMW заявляє, що iX3 стає чистішим, ніж автомобіль для порівняння на бензині, лише через рік експлуатації, навіть з урахуванням усіх викидів, що утворюються під час виробництва", - ідеться у публікації.

Як пояснюють Шмідт та його колега Нільс Гессе, "циклічність" також корисна для бізнесу. Адже перероблені матеріали - це лише один спосіб диверсифікації ланцюжків поставок, хеджування геополітичних ризиків і зниження залежності, наприклад, від Китаю.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ТехнологіїАвтоПогода та довкілля
Електроенергія
Китай