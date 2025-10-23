BMW iX3 на третину - із перероблених матеріалів: як автовиробник це зробив

Автовиробник BMW робить ставку на те, що використання більшої кількості перероблених деталей допоможе досягти цілей сталого розвитку, і BMW iX3 - вершина електрифікації автовиробника і, як повідомляється, на третину виготовлений з перероблених матеріалів, пише УНН з посиланням на InsideEVs.

Деталі

З запасом ходу в майже 644 км, зарядкою потужністю 400 кіловат та оновленою архітектурою електроніки це найдосконаліший електромобіль BMW за всю історію, пише видання.

Це також, мабуть, найекологічніший автомобіль, колись створений компанією, і яскравий приклад того, що BMW називає "циркулярною економікою", зауважує видання.

Як пояснили кілька керівників BMW, які займаються питаннями сталого розвитку, iX3 був розроблений з нуля не лише з урахуванням використання перероблених матеріалів, але й з урахуванням можливості їхньої переробки.

Загалом, як повідомляє видання, третина матеріалів, використаних при виробництві iX3, уже отримала своє перше застосування ще десь. І, за словами BMW, це лише початок.

Якщо квота вторинної сировини у BMW iX3 становить одну третину, це ж новаторство, чи не так? Але водночас очікується, що решта організації, решта автомобілів у нашому портфоліо, також швидко скоротять цей розрив - сказав Гленн Шмідт, віцепрезидент автовиробника з питань глобальної стійкості.

Передній бампер iX3 виготовлений зі старих бамперів. Пластикові деталі виготовлені із ПЕТ-пляшок. В акумуляторах нового покоління використовується набагато більше перероблених металів, таких як нікель та кобальт, ніж у попередніх моделях, забезпечуючи підвищену щільність енергії та швидкість зарядки. І BMW працює над створенням ланцюжків постачання перероблених компонентів акумуляторів, зазначає видання.

"У результаті виходить автомобіль із значно зниженим вуглецевим слідом. BMW заявляє, що iX3 стає чистішим, ніж автомобіль для порівняння на бензині, лише через рік експлуатації, навіть з урахуванням усіх викидів, що утворюються під час виробництва", - ідеться у публікації.

Як пояснюють Шмідт та його колега Нільс Гессе, "циклічність" також корисна для бізнесу. Адже перероблені матеріали - це лише один спосіб диверсифікації ланцюжків поставок, хеджування геополітичних ризиків і зниження залежності, наприклад, від Китаю.

