BMW iX3: попит перевищує очікування, виробництво розширюється на Мексику

$41.730.10
48.760.24
ukenru
Ексклюзив
07:13 • 3154 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 10821 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 17925 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 57874 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89740 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 51804 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 46546 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 42705 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47357 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 55024 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
85%
749мм
Популярнi новини
Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 19 жовтня, 22:32 • 3468 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 23232 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 6962 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 17305 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 13650 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89744 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 59409 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 138666 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 159440 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 182574 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Джей Ді Венс
Олена Шуляк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 48379 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 51992 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 70963 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 70175 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 96579 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Brent

BMW iX3: попит перевищує очікування, виробництво розширюється на Мексику

Київ • УНН

 • 1558 перегляди

BMW iX3 отримав понад 3000 замовлень у Німеччині за шість тижнів, перевищивши показники BMW X3 з ДВЗ. Через високий попит, окрім угорського заводу, що спеціалізується на Neue Klasse, BMW розглядає виробництво в Мексиці.

BMW iX3: попит перевищує очікування, виробництво розширюється на Мексику

Перші поставки BMW iX3 очікуються до Європи навесні 2026 року, Однак кількість замовлень перевищує початковий план, і хоча залучений у співпрацю угорський завод забезпечує потужність 150 000 автомобілів на рік, німецький авто- та авіаконцерн веде перемовини з представниками іншого континенту.

Передає УНН із посиланням на InsideEVs та Automobilwoche.

Деталі

BMW iX3 вже справжній хіт, компактний кросовер на акумуляторній батареї отримав вже понад 3000 замовлень на внутрішньому ринку ФРН за шість тижнів з моменту дебюту. Вказується, що кількість замовлень перевищила кількість замовлень BMW X3 із ДВС. У німецькій компанії вже турбуються, що задовольнити очікуваний обсяг замовлень на iX3 буде складно.

Довідка

iX3 сходитиме з конвеєра на новому заводі в Дебрецені (Угорщина), спеціально побудованому для виробництва автомобілів Neue Klasse. Річна виробнича потужність заводу складає 150 000 одиниць.

BMW відкликає понад 130 тисяч авто в Німеччині через ризик загоряння26.09.25, 14:41 • 2357 переглядiв

 Перші поставки iX3 очікуються до Європи навесні 2026 року. Але є ще ринки США - там поки затримка до літа. 

Чи налагодить BMW виробництво у Центральній Америці?

Німецький автовиробник планує виробничі потужності iX3 в Мексиці, втім поки неясно, чи буде цей завод постачати продукцію в США. Поки що це можуть бути автомобілі з Угорщини. Можливо, деякі версії випускатимуться на одному заводі, а інші — на іншому.

Неймовірна акумуляторна батарея

Наразі BMW представила лише двомоторну модель iX3 50 xDrive, яка має потужність 463 кінських сили та крутний момент 475 фунт-фут. Ці якості дозволяють електричному кросоверу розігнатися до 62 миль/год за 4,9 секунди. 

Найбільш примітною його особливістю є запас ходу від акумуляторної батареї ємністю 108 кВт·год, який у версії з двома двигунами становить 500 миль (805 км) за стандартом WLTP, що робить його електромобілем з найбільшим запасом ходу в Європі.

- пише InsideEVs.

Нагадаємо

Volkswagen Touareg припинять випускати навесні 2026 року, прийом замовлень завершиться у березні. Компанія представила Touareg Final Edition, що має лазерне гравіювання та підсвічування інтер'єру.

BMW готовий зробити водневі автомобілі доступними по всьому світу30.09.25, 14:55 • 4295 переглядiв

Ігор Тележніков

Авто
Мексика
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина