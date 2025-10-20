BMW iX3: попит перевищує очікування, виробництво розширюється на Мексику

Перші поставки BMW iX3 очікуються до Європи навесні 2026 року, Однак кількість замовлень перевищує початковий план, і хоча залучений у співпрацю угорський завод забезпечує потужність 150 000 автомобілів на рік, німецький авто- та авіаконцерн веде перемовини з представниками іншого континенту.

BMW iX3 вже справжній хіт, компактний кросовер на акумуляторній батареї отримав вже понад 3000 замовлень на внутрішньому ринку ФРН за шість тижнів з моменту дебюту. Вказується, що кількість замовлень перевищила кількість замовлень BMW X3 із ДВС. У німецькій компанії вже турбуються, що задовольнити очікуваний обсяг замовлень на iX3 буде складно.

iX3 сходитиме з конвеєра на новому заводі в Дебрецені (Угорщина), спеціально побудованому для виробництва автомобілів Neue Klasse. Річна виробнича потужність заводу складає 150 000 одиниць.

Перші поставки iX3 очікуються до Європи навесні 2026 року. Але є ще ринки США - там поки затримка до літа.

Чи налагодить BMW виробництво у Центральній Америці?

Німецький автовиробник планує виробничі потужності iX3 в Мексиці, втім поки неясно, чи буде цей завод постачати продукцію в США. Поки що це можуть бути автомобілі з Угорщини. Можливо, деякі версії випускатимуться на одному заводі, а інші — на іншому.

Неймовірна акумуляторна батарея

Наразі BMW представила лише двомоторну модель iX3 50 xDrive, яка має потужність 463 кінських сили та крутний момент 475 фунт-фут. Ці якості дозволяють електричному кросоверу розігнатися до 62 миль/год за 4,9 секунди.

Найбільш примітною його особливістю є запас ходу від акумуляторної батареї ємністю 108 кВт·год, який у версії з двома двигунами становить 500 миль (805 км) за стандартом WLTP, що робить його електромобілем з найбільшим запасом ходу в Європі. - пише InsideEVs.

