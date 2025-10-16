Легендарний Volkswagen Touareg припиняють випускати: відома дата зупинки конвеєра
Київ • УНН
Volkswagen Touareg припинять випускати навесні 2026 року, прийом замовлень завершиться у березні. Компанія представила Touareg Final Edition, що має лазерне гравіювання та підсвічування інтер'єру.
Volkswagen Touareg, який дебютував ще у 2002 році, довгі роки залишався еталоном німецького комфорту та технологічності у сегменті преміум-позашляховиків. Проте з весни 2026 року його більше не випускатимуть – прийом замовлень завершиться у березні, а конвеєр у Вольфсбурзі зупиниться остаточно. Про це повідомляє Motor1, пише УНН.
Деталі
Щоб гідно провести модель, компанія представила Touareg Final Edition, доступний у всіх комплектаціях. Відмінними рисами версії є лазерне гравіювання логотипу біля задніх стійок і тактильні деталі інтер’єру – напис Final Edition на шкіряній обшивці важеля КПП та підсвічування панелі перед пасажиром. Також авто отримало ексклюзивне амбієнтне підсвічування й пороги з підсвіткою з аналогічним написом.
Втім, фанати очікували на грандіозніше прощання. Дизайн і технічна частина залишилися без помітних оновлень, тож останній Touareg радше символічно завершує епоху ДВЗ у VW. У Німеччині вартість версії Final Edition стартує від 75 025 євро без додаткових опцій.
Цікаво, що у пресреліз компанії з’явилася примітка: йдеться лише про кінець Touareg із двигуном внутрішнього згоряння. Це натяк, що назва може повернутися у вигляді електромобіля – можливо, як Volkswagen ID. Touareg. Такий підхід узгоджується з новою стратегією бренду, який об’єднує префікс ID із традиційними моделями (як у випадку з майбутнім ID. Polo).
З історичної перспективи, Touareg став частиною амбіційної стратегії Фердинанда Пієха, який прагнув вивести Volkswagen у преміум-сегмент разом із седаном Phaeton. Якщо Phaeton залишився в минулому, то Touareg витримав три покоління – останнє, представлене у 2018 році, досі високо цінується за комфорт і технологічність.
Платформні "родичі" Touareg продовжать життя: Porsche Cayenne залишиться на ринку до 2030-х, Audi Q7 готується до оновлення, а Bentley Bentayga і Lamborghini Urus продовжать приносити прибуток концерну. Touareg же залишає сцену, щоб, можливо, повернутися в електричному майбутньому.
