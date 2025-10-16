$41.760.01
Эксклюзив
09:20 • 12116 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 25299 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 40278 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
06:35 • 12773 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 33611 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 27310 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и США
15 октября, 20:42 • 24257 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34405 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии
15 октября, 10:41 • 54451 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52724 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Легендарный Volkswagen Touareg прекращают выпускать: известна дата остановки конвейера

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Volkswagen Touareg прекратят выпускать весной 2026 года, прием заказов завершится в марте. Компания представила Touareg Final Edition, имеющий лазерную гравировку и подсветку интерьера.

Легендарный Volkswagen Touareg прекращают выпускать: известна дата остановки конвейера

Volkswagen Touareg, дебютировавший еще в 2002 году, долгие годы оставался эталоном немецкого комфорта и технологичности в сегменте премиум-внедорожников. Однако с весны 2026 года его больше не будут выпускать – прием заказов завершится в марте, а конвейер в Вольфсбурге остановится окончательно. Об этом сообщает Motor1, пишет УНН.

Детали

Чтобы достойно проводить модель, компания представила Touareg Final Edition, доступный во всех комплектациях. Отличительными чертами версии являются лазерная гравировка логотипа у задних стоек и тактильные детали интерьера – надпись Final Edition на кожаной обшивке рычага КПП и подсветка панели перед пассажиром. Также авто получило эксклюзивную амбиентную подсветку и пороги с подсветкой с аналогичной надписью.

Новая мощность для дрифта: Ford раскрывает преимущества Mustang седьмого поколения с пакетом производительности RTR16.10.25, 12:51 • 1364 просмотра

Впрочем, фанаты ожидали более грандиозного прощания. Дизайн и техническая часть остались без заметных обновлений, поэтому последний Touareg скорее символически завершает эпоху ДВС в VW. В Германии стоимость версии Final Edition стартует от 75 025 евро без дополнительных опций.

Интересно, что в пресс-релизе компании появилась примечание: речь идет только о конце Touareg с двигателем внутреннего сгорания. Это намек, что название может вернуться в виде электромобиля – возможно, как Volkswagen ID. Touareg. Такой подход согласуется с новой стратегией бренда, который объединяет префикс ID с традиционными моделями (как в случае с будущим ID. Polo).

Subaru анонсировала два новых спортивных автомобиля - электрический и бензиновый15.10.25, 19:18 • 2746 просмотров

С исторической перспективы, Touareg стал частью амбициозной стратегии Фердинанда Пиеха, который стремился вывести Volkswagen в премиум-сегмент вместе с седаном Phaeton. Если Phaeton остался в прошлом, то Touareg выдержал три поколения – последнее, представленное в 2018 году, до сих пор высоко ценится за комфорт и технологичность.

Платформенные "родственники" Touareg продолжат жизнь: Porsche Cayenne останется на рынке до 2030-х, Audi Q7 готовится к обновлению, а Bentley Bentayga и Lamborghini Urus продолжат приносить прибыль концерну. Touareg же покидает сцену, чтобы, возможно, вернуться в электрическом будущем.

Почитание легенды: Renault возвращает в обновленном виде необычный автомобиль периода 80-х15.10.25, 20:02 • 2886 просмотров

Степан Гафтко

