Легендарный Volkswagen Touareg прекращают выпускать: известна дата остановки конвейера

Volkswagen Touareg, дебютировавший еще в 2002 году, долгие годы оставался эталоном немецкого комфорта и технологичности в сегменте премиум-внедорожников. Однако с весны 2026 года его больше не будут выпускать – прием заказов завершится в марте, а конвейер в Вольфсбурге остановится окончательно. Об этом сообщает Motor1, пишет УНН.

Детали

Чтобы достойно проводить модель, компания представила Touareg Final Edition, доступный во всех комплектациях. Отличительными чертами версии являются лазерная гравировка логотипа у задних стоек и тактильные детали интерьера – надпись Final Edition на кожаной обшивке рычага КПП и подсветка панели перед пассажиром. Также авто получило эксклюзивную амбиентную подсветку и пороги с подсветкой с аналогичной надписью.

Впрочем, фанаты ожидали более грандиозного прощания. Дизайн и техническая часть остались без заметных обновлений, поэтому последний Touareg скорее символически завершает эпоху ДВС в VW. В Германии стоимость версии Final Edition стартует от 75 025 евро без дополнительных опций.

Интересно, что в пресс-релизе компании появилась примечание: речь идет только о конце Touareg с двигателем внутреннего сгорания. Это намек, что название может вернуться в виде электромобиля – возможно, как Volkswagen ID. Touareg. Такой подход согласуется с новой стратегией бренда, который объединяет префикс ID с традиционными моделями (как в случае с будущим ID. Polo).

С исторической перспективы, Touareg стал частью амбициозной стратегии Фердинанда Пиеха, который стремился вывести Volkswagen в премиум-сегмент вместе с седаном Phaeton. Если Phaeton остался в прошлом, то Touareg выдержал три поколения – последнее, представленное в 2018 году, до сих пор высоко ценится за комфорт и технологичность.

Платформенные "родственники" Touareg продолжат жизнь: Porsche Cayenne останется на рынке до 2030-х, Audi Q7 готовится к обновлению, а Bentley Bentayga и Lamborghini Urus продолжат приносить прибыль концерну. Touareg же покидает сцену, чтобы, возможно, вернуться в электрическом будущем.

