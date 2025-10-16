Новая мощность для дрифта: Ford раскрывает преимущества Mustang седьмого поколения с пакетом производительности RTR
Новая линейка Mustang от Ford включает пакет производительности RTR, обеспечивающий оптимизированное рулевое управление и уникальные настройки системы контроля устойчивости. Это позволяет достичь лучших показателей во время дрифта и универсальности в различных гоночных дисциплинах.
Новая линейка Mustang включает в себя мощный пакет производительности от RTR. Среди преимуществ: оптимизированный рулевой механизм, уникальные настройки системы контроля устойчивости и доступные амортизаторы MagneRide для обеспечения "лучшей производительности во время дрифта". Передает УНН со ссылкой на Motor1.
Детали
На Детройтском автосалоне Ford представил совершенно новый Mustang. Объявлено, что машина является частью линейки высокопроизводительных автомобилей.
Компания подчеркнула новый курс с выпуском моделей Dark Horse и GTD. Кроме того, предлагается вариант высокой производительности для энтузиастов, которые ценят стоимость – это пакет Mustang EcoBoost RTR 2026 года.
В компании объяснили, что благодаря обновлениям от RTR, который имеет многолетний опыт в чемпионатах Formula Drift, создан Mustang в качестве более мощной машины для дрифта.
Характеристика Mustang RTR
Среди особенностей авто - отличные тормозные суппорты Brembo Hyper Lime и спойлер на подставке.
Brembo из пакета GT Performance – это шестипоршневые спереди и четырехпоршневые сзади. А чтобы усилить жесткость, инженеры Ford позаимствовали задний подрамник и передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости Dark Horse.
Mustang теперь имеет "оптимизированный рулевой механизм с увеличенным ходом". Также среди нововведений - уникальные настройки системы контроля устойчивости и доступные амортизаторы MagneRide. Последние разработаны для обеспечения "лучшей производительности во время дрифта".
В Ford надеются, что Mustang RTR будет качественно оценен и как дрифт-кар, и как универсальная машина, которая должна продемонстрировать свои свойства в дрэг-рейсинге, автокроссе или динамичных дорожных поездках.
