Ford імовірно таємно розробляє гібридний S650 Mustang

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Ford, за чутками, розробляє гібридну версію S650 Mustang під кодовою назвою "S650E", з першими тестовими екземплярами вже на дорогах. Цей крок свідчить про наближення компанії до електрифікації культового купе, зберігаючи баланс між традиціями та інноваціями.

Ford імовірно таємно розробляє гібридний S650 Mustang

Ford потай розробляє гібридну версію S650 Mustang, згідно з численними повідомленнями з посиланням на інсайдерські джерела, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Хоча публічно цей проект не підтверджено, новини говорять про те, що компанія нарешті наблизилася до електрифікації свого культового купе після багатьох років спекуляцій.

Повідомляється, що програма, імовірно, під кодовою назвою "S650E", знаходиться в активній розробці, і, за чутками, перші тестові екземпляри вже на дорогах. Чи означає це систему "м'якого гібрида" для підвищення ефективності або динамічнішу установку, поки неясно, але сам факт існування прототипів - це серйозна зміна для автомобіля, який завжди пишався виключно двигуном внутрішнього згоряння.

Як зауважує видання, Ford має знайти баланс між традиціями та інноваціями. Лише кілька тижнів тому бренд нагадав шанувальникам, що двигун V8 живий і процвітає. Інсайдери підтвердили, що новий GT500 з'явиться в 2026 році, а гоночні програми Mustang, як і раніше, відіграють ключову роль у його ідентичності. У той же час, правила та споживчий попит підштовхують автовиробників до пошуку золотої середини між чистою потужністю та екологічнішими технологіями.

BMW M4 проти Mustang GTD: ЗМІ розповіли, як отримати "суперкар" за ціною Toyota Prius27.08.25, 13:31 • 3100 переглядiв

Гібридний Mustang може запропонувати і те, й інше: зниження викидів та економію палива, а також використання електропідсилювача керма для швидшого розгону. Це тонка грань, але Ford ясно дав зрозуміти, що Mustang не буде принесений у жертву в межах ширшого повороту щодо електромобілів, пише видання.

Наразі Ford не підтвердив розробку Mustang Hybrid, але сам факт чуток про розробку сигналізує про те, як бренд готується до змін на ринку. Гібридний поні-кар може допомогти Ford досягти цілей зі зниження викидів, не відлякуючи ентузіастів, які все ще хочуть двигун V8, зазначає видання.

Юлія Шрамко

