Нова потужність для дрифту: Ford розкриває переваги Mustang сьомого покоління з пакетом продуктивності RTR
Київ • УНН
Нова лінійка Mustang від Ford включає пакет продуктивності RTR, що забезпечує оптимізоване рульове управління та унікальні налаштування системи контролю стійкості. Це дозволяє досягти кращих показників під час дрифту та універсальності у різних гоночних дисциплінах.
Нова лінійка Mustang містить міцний пакет продуктивності від RTR. Серед переваг: оптимізований рульовий механізм, унікальні налаштування системи контролю стійкості і доступні амортизатори MagneRide для забезпечення "кращої продуктивності під час дрейфу". Передає УНН із посиланням на Motor1.
Деталі
На Детройтському автосалоні Ford представив абсолютно новий Mustang . Оголошено що машина є частину лінійки високопродуктивних автомобілів.
Компанія підкреслила новий курс з випуском моделей Dark Horse та GTD. Крім того пропонуєтья варіант високої продуктивності для ентузіастів, які цінують вартість – це пакет Mustang EcoBoost RTR 2026 року.
У компанії пояснили, що завдяки оновленням від RTR, який має багаторічний досвід у чемпіонатах Formula Drift, створено Mustang у якості більш потужної машини для дрифту.
Характеристика Mustang RTR
Серед особливостей авто - відмінні гальмівні супорти Brembo Hyper Lime та спойлер на підставці.
Brembo з пакету GT Performance – це шестипоршневі спереду та чотирипоршневі ззаду. А щоб посилити жорсткість, інженери Ford запозичили задній підрамник та передній і задній стабілізатори поперечної стійкості Dark Horse.
Mustang тепер має "оптимізований рульовий механізм зі збільшеним ходом", Також серед нововведень - унікальні налаштування системи контролю стійкості та доступні амортизатори MagneRide. Останні розроблені для забезпечення "кращої продуктивності під час дрейфу".
У Ford сподіваються, що Mustang RTR буде якісно оцінена і як дрифт-кар, і як універсальна машина, яка має продемонструвати свої властивості у дрег-рейсингу, автокросу або динамічних дорожніх поїздок.
Нагадаємо
Ford потай розробляє гібридну версію S650 Mustang.
Ще УНН повідомляв, що модифікації від G-Power вартістю 42 тисячі доларів перетворюють BMW M4 Competition на 720-сильний автомобіль, здатний розганятися до 320 км/год.