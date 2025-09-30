BMW готовий зробити водневі автомобілі доступними по всьому світу

$41.320.16
48.440.03
ukenru
11:14 • 5628 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 20379 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 38675 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 21769 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 21142 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 20279 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 19956 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22591 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 65565 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 139362 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5.1м/с
60%
757мм
Популярнi новини
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 14622 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 18731 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 17966 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 15613 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек10:49 • 8246 перегляди
Публікації
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 38702 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 65576 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 139389 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 69522 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 71995 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 8092 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 15761 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 23708 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 25667 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 37931 перегляди
Актуальне
The Guardian
Financial Times
Північний потік
БМ-27 «Ураган»
БМ-21 «Град»

BMW готовий зробити водневі автомобілі доступними по всьому світу

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Автовиробник BMW розширює доступність водневих автомобілів, пропонуючи новий X5 з водневими паливними елементами на всіх ринках. Це розширення є частиною стратегії диверсифікації модельного ряду, що включає п'ять варіантів трансмісії.

BMW готовий зробити водневі автомобілі доступними по всьому світу

Автовиробник BMW збирається зробити водневі автомобілі доступними для всіх по всьому світу, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Може здатися, що BMW повністю зосереджений на електрифікації, але автовиробник все ще забезпечує диверсифікацію свого модельного ряду. Тепер, вперше, новий X5 від BMW буде доступний у п'яти унікальних варіантах трансмісії: електрична з акумулятором, плагін-гібрид, бензинова, дизельна (для ринків за межами Сполучених Штатів) та на водневих паливних елементах.

Технологія водневих паливних елементів не є новою для BMW чи X5. Водень був опцією для X5 протягом досить тривалого часу, але він був доступний лише для окремих ринків. Тепер кожен, хто хоче перейти на водень, може отримати висококласний кросовер з водневими паливними елементами, незалежно від того, де він живе, пише видання.

"Запускаючи новий BMW X5 з п'ятьма варіантами трансмісії на вибір, ми знову демонструємо нашу лідируючу позицію як піонера технологій, - сказав Йоахім Пост, член правління BMW AG, відповідальний за розробки. - Водень відіграє важливу роль у глобальній декарбонізації, тому ми прагнемо просувати цю технологію вперед".

Серійно вироблений водневий X5 (BMW називає його iX5 Hydrogen) також може допомогти впровадженню водню. "Так само, як Tesla вивела електромобілі на новий рівень та зробила їх мейнстрімом, збільшення кількості водневих автомобілів у виробництві (сподіваємося) стимулюватиме розвиток інфраструктури для водню", пише видання. Хоча для виробництва водню потрібне викопне паливо, водневі автомобілі не викидають парникові гази зі своїх вихлопних труб, що допомагає покращити загальну якість повітря. Заправка відбувається швидко, а існуючі заправні станції зрештою можна переобладнати для роботи з воднем, вказує видання.

Щодо iX5 Hydrogen, BMW співпрацює з Toyota над системою водневих паливних елементів третього покоління, яка пропонує більш компактний дизайн, який є більш потужним та ефективним. BMW також стверджує, що це збільшить загальний запас ходу та потужність, одночасно зменшуючи споживання енергії автомобілем.

Toyota закликає протистояти домінуванню Китаю на автомобільному ринку, збільшивши інвестиції у водневі автомобілі - УкрАвтопром05.05.25, 18:01 • 10750 переглядiв

Юлія Шрамко

ТехнологіїАвто
Електроенергія
Tesla Inc
Toyota