BMW готов сделать водородные автомобили доступными по всему миру

Автопроизводитель BMW собирается сделать водородные автомобили доступными для всех по всему миру, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Может показаться, что BMW полностью сосредоточен на электрификации, но автопроизводитель все еще обеспечивает диверсификацию своего модельного ряда. Теперь, впервые, новый X5 от BMW будет доступен в пяти уникальных вариантах трансмиссии: электрическая с аккумулятором, плагин-гибрид, бензиновая, дизельная (для рынков за пределами Соединенных Штатов) и на водородных топливных элементах.

Технология водородных топливных элементов не является новой для BMW или X5. Водород был опцией для X5 в течение довольно длительного времени, но он был доступен только для отдельных рынков. Теперь каждый, кто хочет перейти на водород, может получить высококлассный кроссовер с водородными топливными элементами, независимо от того, где он живет, пишет издание.

"Запуская новый BMW X5 с пятью вариантами трансмиссии на выбор, мы снова демонстрируем нашу лидирующую позицию как пионера технологий, - сказал Йоахим Пост, член правления BMW AG, ответственный за разработки. - Водород играет важную роль в глобальной декарбонизации, поэтому мы стремимся продвигать эту технологию вперед".

Серийно производимый водородный X5 (BMW называет его iX5 Hydrogen) также может помочь внедрению водорода. "Так же, как Tesla вывела электромобили на новый уровень и сделала их мейнстримом, увеличение количества водородных автомобилей в производстве (надеемся) будет стимулировать развитие инфраструктуры для водорода", пишет издание. Хотя для производства водорода требуется ископаемое топливо, водородные автомобили не выбрасывают парниковые газы из своих выхлопных труб, что помогает улучшить общее качество воздуха. Заправка происходит быстро, а существующие заправочные станции в конечном итоге можно переоборудовать для работы с водородом, указывает издание.

Что касается iX5 Hydrogen, BMW сотрудничает с Toyota над системой водородных топливных элементов третьего поколения, которая предлагает более компактный дизайн, который является более мощным и эффективным. BMW также утверждает, что это увеличит общий запас хода и мощность, одновременно уменьшая потребление энергии автомобилем.

