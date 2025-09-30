BMW готов сделать водородные автомобили доступными по всему миру

$41.320.16
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 20369 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 38664 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 21760 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 21135 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 20275 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 19953 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22590 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 65559 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 56762 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видео
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 65560 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 69508 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препараты
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Венгрия
Великобритания
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе Роско
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily Mail
Хранитель
Financial Times
Северный поток
БМ-27 "Ураган"
БМ-21 «Град»

BMW готов сделать водородные автомобили доступными по всему миру

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Автопроизводитель BMW расширяет доступность водородных автомобилей, предлагая новый X5 с водородными топливными элементами на всех рынках. Это расширение является частью стратегии диверсификации модельного ряда, включающей пять вариантов трансмиссии.

BMW готов сделать водородные автомобили доступными по всему миру

Автопроизводитель BMW собирается сделать водородные автомобили доступными для всех по всему миру, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Может показаться, что BMW полностью сосредоточен на электрификации, но автопроизводитель все еще обеспечивает диверсификацию своего модельного ряда. Теперь, впервые, новый X5 от BMW будет доступен в пяти уникальных вариантах трансмиссии: электрическая с аккумулятором, плагин-гибрид, бензиновая, дизельная (для рынков за пределами Соединенных Штатов) и на водородных топливных элементах.

Технология водородных топливных элементов не является новой для BMW или X5. Водород был опцией для X5 в течение довольно длительного времени, но он был доступен только для отдельных рынков. Теперь каждый, кто хочет перейти на водород, может получить высококлассный кроссовер с водородными топливными элементами, независимо от того, где он живет, пишет издание.

"Запуская новый BMW X5 с пятью вариантами трансмиссии на выбор, мы снова демонстрируем нашу лидирующую позицию как пионера технологий, - сказал Йоахим Пост, член правления BMW AG, ответственный за разработки. - Водород играет важную роль в глобальной декарбонизации, поэтому мы стремимся продвигать эту технологию вперед".

Серийно производимый водородный X5 (BMW называет его iX5 Hydrogen) также может помочь внедрению водорода. "Так же, как Tesla вывела электромобили на новый уровень и сделала их мейнстримом, увеличение количества водородных автомобилей в производстве (надеемся) будет стимулировать развитие инфраструктуры для водорода", пишет издание. Хотя для производства водорода требуется ископаемое топливо, водородные автомобили не выбрасывают парниковые газы из своих выхлопных труб, что помогает улучшить общее качество воздуха. Заправка происходит быстро, а существующие заправочные станции в конечном итоге можно переоборудовать для работы с водородом, указывает издание.

Что касается iX5 Hydrogen, BMW сотрудничает с Toyota над системой водородных топливных элементов третьего поколения, которая предлагает более компактный дизайн, который является более мощным и эффективным. BMW также утверждает, что это увеличит общий запас хода и мощность, одновременно уменьшая потребление энергии автомобилем.

Toyota призывает противостоять доминированию Китая на автомобильном рынке, увеличив инвестиции в водородные автомобили - УкрАвтопром

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

