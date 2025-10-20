BMW iX3: спрос превышает ожидания, производство расширяется на Мексику

Первые поставки BMW iX3 ожидаются в Европу весной 2026 года. Однако количество заказов превышает первоначальный план, и хотя задействованный в сотрудничестве венгерский завод обеспечивает мощность 150 000 автомобилей в год, немецкий авто- и авиаконцерн ведет переговоры с представителями другого континента.

Передает УНН со ссылкой на InsideEVs и Automobilwoche.

BMW iX3 уже настоящий хит, компактный кроссовер на аккумуляторной батарее получил уже более 3000 заказов на внутреннем рынке ФРГ за шесть недель с момента дебюта. Указывается, что количество заказов превысило количество заказов BMW X3 с ДВС. В немецкой компании уже беспокоятся, что удовлетворить ожидаемый объем заказов на iX3 будет сложно.

iX3 будет сходить с конвейера на новом заводе в Дебрецене (Венгрия), специально построенном для производства автомобилей Neue Klasse. Годовая производственная мощность завода составляет 150 000 единиц.

Первые поставки iX3 ожидаются в Европу весной 2026 года. Но есть еще рынки США - там пока задержка до лета.

Немецкий автопроизводитель планирует производственные мощности iX3 в Мексике, впрочем пока неясно, будет ли этот завод поставлять продукцию в США. Пока что это могут быть автомобили из Венгрии. Возможно, некоторые версии будут выпускаться на одном заводе, а другие — на другом.

На данный момент BMW представила только двухмоторную модель iX3 50 xDrive, которая имеет мощность 463 лошадиных силы и крутящий момент 475 фунт-фут. Эти качества позволяют электрическому кроссоверу разогнаться до 62 миль/ч за 4,9 секунды.

Наиболее примечательной его особенностью является запас хода от аккумуляторной батареи емкостью 108 кВт·ч, который в версии с двумя двигателями составляет 500 миль (805 км) по стандарту WLTP, что делает его электромобилем с наибольшим запасом хода в Европе.