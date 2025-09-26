BMW отзывает более 130 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания
Киев • УНН
BMW объявил масштабный отзыв автомобилей, выпущенных с сентября 2015 по сентябрь 2021 года, из-за дефекта в системе стартера, который может привести к возгоранию. В Германии отзовут около 136,5 тыс. автомобилей, а в США – почти 195 тыс.
Из-за дефекта в системе стартера, который может привести к возгоранию, автоконцерн BMW объявил масштабный отзыв машин, выпущенных с сентября 2015 по сентябрь 2021 года. Только в Германии отзовут около 136,5 тыс. авто, пишет УНН со ссылкой на BILD.
Детали
Автоконцерн BMW объявил о масштабном отзыве автомобилей из-за дефекта в системе стартера, пишет издание. Как стало известно BILD, "неисправность может привести к возгоранию машины".
Только в Германии под отзыв попали около 136,5 тысячи автомобилей, в США - еще почти 195 тысяч. Речь идет о сотнях тысяч машин по всему миру, выпущенных в период с сентября 2015 по сентябрь 2021 года
Компания заявила, что напрямую связывается с владельцами проблемных машин для проведения бесплатной проверки и ремонта в официальных сервисных центрах. Водителей настойчиво просят не игнорировать сообщения.
