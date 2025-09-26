BMW отзывает более 130 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания

BMW объявил масштабный отзыв автомобилей, выпущенных с сентября 2015 по сентябрь 2021 года, из-за дефекта в системе стартера, который может привести к возгоранию. В Германии отзовут около 136,5 тыс. автомобилей, а в США – почти 195 тыс.