Эксклюзив
09:46 • 7158 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12432 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 17167 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 24237 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30085 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26753 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38759 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35311 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67681 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
BMW отзывает более 130 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания

Киев • УНН

 • 530 просмотра

BMW объявил масштабный отзыв автомобилей, выпущенных с сентября 2015 по сентябрь 2021 года, из-за дефекта в системе стартера, который может привести к возгоранию. В Германии отзовут около 136,5 тыс. автомобилей, а в США – почти 195 тыс.

BMW отзывает более 130 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания

Из-за дефекта в системе стартера, который может привести к возгоранию, автоконцерн BMW объявил масштабный отзыв машин, выпущенных с сентября 2015 по сентябрь 2021 года. Только в Германии отзовут около 136,5 тыс. авто, пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Автоконцерн BMW объявил о масштабном отзыве автомобилей из-за дефекта в системе стартера, пишет издание. Как стало известно BILD, "неисправность может привести к возгоранию машины".

Только в Германии под отзыв попали около 136,5 тысячи автомобилей, в США - еще почти 195 тысяч. Речь идет о сотнях тысяч машин по всему миру, выпущенных в период с сентября 2015 по сентябрь 2021 года

- указано в публикации.

Компания заявила, что напрямую связывается с владельцами проблемных машин для проведения бесплатной проверки и ремонта в официальных сервисных центрах. Водителей настойчиво просят не игнорировать сообщения.

Алена Уткина

Авто
Audi
Германия
Соединённые Штаты