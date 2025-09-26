BMW відкликає понад 130 тисяч авто в Німеччині через ризик загоряння
Київ • УНН
BMW оголосив масштабний відгук автомобілів, випущених з вересня 2015 по вересень 2021 року, через дефект у системі стартера, що може спричинити займання. У Німеччині відкличуть близько 136,5 тис. авто, а в США – майже 195 тис.
Через дефект у системі стартера, що може спричинити займання, автоконцерн BMW оголосив масштабний відгук машин, випущених з вересня 2015 по вересень 2021 року. Лише в Німеччині відкличуть близько 136,5 тис. авто, пише УНН із посиланням на BILD.
Деталі
Автоконцерн BMW оголосив про масштабний відгук автомобілів із-за дефекту в системі стартера, пише видання. Як стало відомо BILD, "несправність може привести до загоряння машини".
Тільки в Німеччині під відгук попали близько 136,5 тисячі автомобілів, в США - ще майже 195 тисяч. Ідеться про сотні тисяч машин по всьому світу, випущених у період з вересня 2015 по вересень 2021 року
Компанія заявила, що безпосередньо зв'язується з власниками проблемних машин для проведення безкоштовної перевірки й ремонту в офіційних сервісних центрах. Водіїв наполегливо просять не ігнорувати повідомлення.
