Ексклюзив
09:46 • 8218 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 13751 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 19242 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
06:40 • 26250 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 31900 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 27215 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39151 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35428 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67765 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42953 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
BMW відкликає понад 130 тисяч авто в Німеччині через ризик загоряння

Київ • УНН

 • 740 перегляди

BMW оголосив масштабний відгук автомобілів, випущених з вересня 2015 по вересень 2021 року, через дефект у системі стартера, що може спричинити займання. У Німеччині відкличуть близько 136,5 тис. авто, а в США – майже 195 тис.

BMW відкликає понад 130 тисяч авто в Німеччині через ризик загоряння

Через дефект у системі стартера, що може спричинити займання, автоконцерн BMW оголосив масштабний відгук машин, випущених з вересня 2015 по вересень 2021 року. Лише в Німеччині відкличуть близько 136,5 тис. авто, пише УНН із посиланням на BILD.

Деталі

Автоконцерн BMW оголосив про масштабний відгук автомобілів із-за дефекту в системі стартера, пише видання. Як стало відомо BILD, "несправність може привести до загоряння машини".

Тільки в Німеччині під відгук попали близько 136,5 тисячі автомобілів, в США - ще майже 195 тисяч. Ідеться про сотні тисяч машин по всьому світу, випущених у період з вересня 2015 по вересень 2021 року

- зазначено у публікації.

Компанія заявила, що безпосередньо зв'язується з власниками проблемних машин для проведення безкоштовної перевірки й ремонту в офіційних сервісних центрах. Водіїв наполегливо просять не ігнорувати повідомлення.

Audi Q9 вийде на ринок у 2026 році, конкуруючи з BMW X7 та Mercedes GLS25.09.25, 15:39 • 3894 перегляди

Альона Уткіна

Авто
Audi
Німеччина
Сполучені Штати Америки