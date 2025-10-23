$41.760.01
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 11779 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 17926 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 12154 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 12211 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 20490 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 30695 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 17016 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 24663 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 27308 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto07:21 • 17940 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 49534 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 47347 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 42345 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 45520 просмотра
BMW iX3 на треть - из переработанных материалов: как автопроизводитель это сделал

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Автопроизводитель BMW делает ставку на использование переработанных деталей для достижения целей устойчивого развития. BMW iX3 на треть изготовлен из переработанных материалов и является самым совершенным электромобилем компании.

BMW iX3 на треть - из переработанных материалов: как автопроизводитель это сделал

Автопроизводитель BMW делает ставку на то, что использование большего количества переработанных деталей поможет достичь целей устойчивого развития, и BMW iX3 - вершина электрификации автопроизводителя и, как сообщается, на треть изготовлен из переработанных материалов, пишет УНН со ссылкой на InsideEVs.

Детали

С запасом хода почти 644 км, зарядкой мощностью 400 киловатт и обновленной архитектурой электроники это самый совершенный электромобиль BMW за всю историю, пишет издание.

Это также, пожалуй, самый экологичный автомобиль, когда-либо созданный компанией, и яркий пример того, что BMW называет "циркулярной экономикой", отмечает издание.

Как объяснили несколько руководителей BMW, занимающихся вопросами устойчивого развития, iX3 был разработан с нуля не только с учетом использования переработанных материалов, но и с учетом возможности их переработки.

В целом, как сообщает издание, треть материалов, использованных при производстве iX3, уже получила свое первое применение еще где-то. И, по словам BMW, это только начало.

Если квота вторичного сырья в BMW iX3 составляет одну треть, это же новаторство, не так ли? Но в то же время ожидается, что остальная часть организации, остальные автомобили в нашем портфолио, также быстро сократят этот разрыв

- сказал Гленн Шмидт, вице-президент автопроизводителя по вопросам глобальной устойчивости.

Передний бампер iX3 изготовлен из старых бамперов. Пластиковые детали изготовлены из ПЭТ-бутылок. В аккумуляторах нового поколения используется гораздо больше переработанных металлов, таких как никель и кобальт, чем в предыдущих моделях, обеспечивая повышенную плотность энергии и скорость зарядки. И BMW работает над созданием цепочек поставок переработанных компонентов аккумуляторов, отмечает издание.

"В результате получается автомобиль со значительно сниженным углеродным следом. BMW заявляет, что iX3 становится чище, чем автомобиль для сравнения на бензине, всего через год эксплуатации, даже с учетом всех выбросов, образующихся во время производства", - говорится в публикации.

Как объясняют Шмидт и его коллега Нильс Гессе, "цикличность" также полезна для бизнеса. Ведь переработанные материалы - это лишь один способ диверсификации цепочек поставок, хеджирования геополитических рисков и снижения зависимости, например, от Китая.

BMW iX3: спрос превышает ожидания, производство расширяется на Мексику

Юлия Шрамко

