BMW iX3 на треть - из переработанных материалов: как автопроизводитель это сделал

Автопроизводитель BMW делает ставку на то, что использование большего количества переработанных деталей поможет достичь целей устойчивого развития, и BMW iX3 - вершина электрификации автопроизводителя и, как сообщается, на треть изготовлен из переработанных материалов, пишет УНН со ссылкой на InsideEVs.

Детали

С запасом хода почти 644 км, зарядкой мощностью 400 киловатт и обновленной архитектурой электроники это самый совершенный электромобиль BMW за всю историю, пишет издание.

Это также, пожалуй, самый экологичный автомобиль, когда-либо созданный компанией, и яркий пример того, что BMW называет "циркулярной экономикой", отмечает издание.

Как объяснили несколько руководителей BMW, занимающихся вопросами устойчивого развития, iX3 был разработан с нуля не только с учетом использования переработанных материалов, но и с учетом возможности их переработки.

В целом, как сообщает издание, треть материалов, использованных при производстве iX3, уже получила свое первое применение еще где-то. И, по словам BMW, это только начало.

Если квота вторичного сырья в BMW iX3 составляет одну треть, это же новаторство, не так ли? Но в то же время ожидается, что остальная часть организации, остальные автомобили в нашем портфолио, также быстро сократят этот разрыв - сказал Гленн Шмидт, вице-президент автопроизводителя по вопросам глобальной устойчивости.

Передний бампер iX3 изготовлен из старых бамперов. Пластиковые детали изготовлены из ПЭТ-бутылок. В аккумуляторах нового поколения используется гораздо больше переработанных металлов, таких как никель и кобальт, чем в предыдущих моделях, обеспечивая повышенную плотность энергии и скорость зарядки. И BMW работает над созданием цепочек поставок переработанных компонентов аккумуляторов, отмечает издание.

"В результате получается автомобиль со значительно сниженным углеродным следом. BMW заявляет, что iX3 становится чище, чем автомобиль для сравнения на бензине, всего через год эксплуатации, даже с учетом всех выбросов, образующихся во время производства", - говорится в публикации.

Как объясняют Шмидт и его коллега Нильс Гессе, "цикличность" также полезна для бизнеса. Ведь переработанные материалы - это лишь один способ диверсификации цепочек поставок, хеджирования геополитических рисков и снижения зависимости, например, от Китая.

