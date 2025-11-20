Новый электрический кроссовер BMW iX3 преодолел более 1000 км без подзарядки

BMW

Новый электрический кроссовер (SUV) BMW iX3 — настоящий "монстр" запаса хода, проехавший более 1000 км без подзарядки и все еще не полностью разряженный, сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

iX3 2026 года ознаменует новую эру BMW, став первым представителем электромобилей Neue Klasse ("Нового класса").

BMW заявила, что iX3 станет отраслевым эталоном по запасу хода и зарядке, и уже доказала это. Будучи первым автомобилем на новой платформе Gen6, электрический кроссовер является "огромным скачком" по сравнению с текущей линейкой электромобилей BMW, предлагая увеличенный на 30% запас хода и более быструю зарядку.

Чтобы доказать это, команда BMW выжала максимум из нового iX3, проехав "беспрецедентное" расстояние в 1000 км от завода в Дебрецене (Венгрия), где производится iX3, до Мюнхена (Германия) без остановки для подзарядки.

Команда прибыла в выставочный центр BMW Welt, имея запас хода более 20 км. Это достижение – "убедительное свидетельство реальных возможностей современных электромобилей", заявили в BMW после поездки.

Команда BMW избегала автомагистралей и тратила как можно меньше энергии во время путешествия. Прибыв в Вену с оставшимся зарядом аккумулятора в 53%, команда отключила кондиционер, отопление и радио, чтобы снизить потребление энергии.

Когда iX3 наконец добрался до BMW Welt в Мюнхене, он проехал 1007,7 км, доказав, что Neue Klass способен проехать более 1000 км в реальных условиях.

Новый iX3 от BMW рассчитан на запас хода до 800 км по циклу WLTP, но, как отмечает издание, BMW только что доказала, что он способен проехать гораздо больше. По оценкам Агентства по охране окружающей среды (EPA), BMW iX3 2026 года должен иметь запас хода около 640 км.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре электрический внедорожник может заряжаться со скоростью до 400 кВт.

iX3 производится на заводе BMW в Дебрецене, поставки в Европу начнутся в начале 2026 года, а летом – в США. BMW выпустит уникальную версию для китайского рынка на своем заводе в Шэньяне.

Изначально автомобиль будет представлен под названием BMW iX3 50 xDrive. В Германии он уже представлен на сайте BMW по цене от 68 900 евро (81 000 долларов США).

В начале 2027 года BMW выпустит iX3 40 sDrive и iX3 40 xDrive. Ожидается, что цена составит менее 55 000 долларов США, а запас хода — чуть более 480 км.

BMW iX3 на треть - из переработанных материалов: как автопроизводитель это сделал