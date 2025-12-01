Доходы мировых производителей оружия достигли рекордного уровня на фоне войн в Украине и Газе - SIPRI
Киев • УНН
Доходы от продажи оружия 100 крупнейшими компаниями-производителями выросли на 5,9% в 2024 году, достигнув 679 миллиардов долларов. Этот рост обусловлен войнами в Украине и Газе, геополитической напряженностью и увеличением военных расходов.
Мировые доходы от продажи оружия резко выросли в 2024 году, поскольку спрос был повышен на фоне войн в Украине и Газе, глобальной и региональной геополитической напряженности, а также постоянно растущих военных расходов, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), пишет УНН.
Детали
Впервые с 2018 года все пять крупнейших оружейных компаний увеличили свои доходы от продажи оружия.
Доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейшими компаниями-производителями оружия выросли на 5,9% в 2024 году, достигнув рекордных 679 миллиардов долларов
Хотя основная часть глобального роста была благодаря компаниям, базирующимся в Европе и Соединенных Штатах, рост за год, как сообщается, наблюдался во всех регионах мира, представленных в топ-100. Единственным исключением была Азия и Океания, где проблемы в китайской оружейной промышленности снизили общий показатель по региону.
Рост доходов и новых заказов побудил многие оружейные компании расширить производственные линии, увеличить мощности, создать новые дочерние компании или осуществить приобретения, говорится в отчете.
"В прошлом году мировые доходы от продажи вооружений достигли самого высокого уровня, зафиксированного SIPRI, поскольку производители воспользовались высоким спросом, - сказал Лоренцо Скарацато, исследователь Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. - Хотя компании наращивают свои производственные мощности, они все еще сталкиваются с рядом проблем, которые могут повлиять на затраты и графики поставок".
