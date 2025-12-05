Rheinmetall прогнозирует рост спроса на вооружение в Европе независимо от мира в Украине - Bloomberg

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что любое мирное соглашение в Украине не изменит картину будущего спроса на оружие, поскольку Европа вступает в длительный период перевооружения после десятилетий сокращения своего оборонного потенциала. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Мы не видим абсолютно никакого влияния", – сказал Паппергер в интервью телеканалу Bloomberg в штаб-квартире немецкого оборонного подрядчика в Дюссельдорфе.

Rheinmetall имеет контракты с партнерами НАТО и ведет переговоры по их заключению, заявил Паппергер в пятницу. Бизнес в Украине может составить около 1 миллиарда евро (1,17 миллиарда долларов), что все еще мало по сравнению со всем НАТО, которое растет быстрее, добавил он.

Немецкий производитель 155-мм артиллерийских боеприпасов, бронетехники и другой военной техники, как ожидается, получит выгоду от увеличения европейских и немецких расходов на оборону до конца десятилетия. Инвесторы вознаградили акции огромной прибыльностью, причем стоимость Rheinmetall ежегодно росла более чем вдвое в течение трех из последних четырех лет.

Акции испытывали давление в последние недели, поскольку продолжаются переговоры между представителями США, Украины, России и Европейского Союза по завершению многолетнего конфликта, хотя прорывного момента не произошло.

Паппергер сказал, что Европе нужно создать оборонный потенциал, достаточно мощный для сдерживания возможных противников. Слишком долго такие страны, как Германия, пренебрегали своими расходами на оборону, и президент США Дональд Трамп был прав, подталкивая Европу к большим инвестициям, сказал он.

"Если НАТО и европейские страны работают вместе, мы очень сильны", – сказал Паппергер. "Что нам следует сделать, так это подготовиться к тому, чтобы никто на нас не напал".

В пятницу акции Rheinmetall упали на целых 1,8%. Хотя за месяц акции компании потеряли около 11%, они все еще имеют лучшие показатели этого года на немецком индексе DAX.

Механизм SAFE ЕС, который помогает государствам оплачивать оборонные закупки, является идеальным, сказал он, добавив, что поддерживает ASAP 2, программу предоставления прямой помощи оборонным компаниям. Паппергер также сказал, что изъятие российских активов в Европе может стать "ускорителем" для оборонной промышленности континента.

В ноябре оборонная компания объявила, что планирует достичь 50 миллиардов евро продаж к 2030 году с операционной маржой более 20%, что будет способствовать продаже менее прибыльного гражданского промышленного бизнеса.

Паппергер назвал стабильность цепей поставок самой большой проблемой для своей компании в будущем. У Rheinmetall есть достаточно материалов, содержащих редкоземельные элементы, чтобы обеспечить 12 месяцев производства, и достаточно хлопковых линтеров — критически важного предшественника для взрывчатых веществ — на четыре года.

Rheinmetall расширяет производство по всему континенту, особенно в Восточной Европе. Компания планирует начать строительство завода по производству боеприпасов и пороха в Украине в начале следующего года после задержек и уже эксплуатирует центр технического обслуживания техники в стране. Немецкий оборонный гигант также выходит в новые сферы, такие как спутники и военные корабли, приобретя верфь NVL в сентябре.

