Подступы к Покровску находятся под контролем украинских дронов - группировка "Восток"

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение противника в центральной части города. Все подступы к городу находятся под контролем украинских дронов, а в Мирнограде держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах.
Силы обороны контролируют север Покровска, блокируют передвижение врага в центральной части города, все подступы к городу находятся под контролем украинских дронов, сообщили в Группировке войск "Восток" в сводке 30 декабря, пишет УНН.
Покровск
"Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города наши воины блокируют продвижение противника", - говорится в сводке.
Как указано, ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
"Все подступы к городу находятся под контролем украинских дронов. Также вблизи города сосредоточено значительное количество сил и средств, подразделений беспилотных сил и дроновых бригад и полков, которые там ведут оборону", - отметили в ГВ "Восток".
Мирноград
"В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами", - указали в ГВ "Восток".
Как отмечается, логистика остается усложненной. "Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - сказано в сводке.
"Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери", - говорится в сообщении.
Вчера на Покровском направлении, как указано, украинские воины обезвредили 130 оккупантов, из них 70 - безвозвратно. Уничтожено 11 единиц автомобильной техники, четыре антенны управления БпЛА. Кроме того, поражен танк, три единицы автомобильной техники, четыре пункта управления БпЛА и 14 укрытий для личного состава.
