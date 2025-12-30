Подступы к Покровску находятся под контролем украинских дронов - группировка "Восток"

$42.220.15
49.650.10
ukenru
09:46 • 440 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
04:26 • 10400 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 16957 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 18924 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 26741 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 28658 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 22090 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23459 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22917 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20950 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
76%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30 декабря, 01:32 • 7154 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины30 декабря, 01:50 • 19966 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto30 декабря, 02:26 • 13251 просмотра
РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро30 декабря, 02:49 • 4186 просмотра
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну04:04 • 6074 просмотра
публикации
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 440 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 39514 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 40274 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 42059 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 161743 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Израиль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 21245 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 34269 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 42961 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 53471 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 161743 просмотра
Актуальное
Техника
Фокс Ньюс
Социальная сеть
Отопление
Золото

Подступы к Покровску находятся под контролем украинских дронов - группировка "Восток"

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение противника в центральной части города. Все подступы к городу находятся под контролем украинских дронов, а в Мирнограде держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах.

Подступы к Покровску находятся под контролем украинских дронов - группировка "Восток"

Силы обороны контролируют север Покровска, блокируют передвижение врага в центральной части города, все подступы к городу находятся под контролем украинских дронов, сообщили в Группировке войск "Восток" в сводке 30 декабря, пишет УНН.

Покровск

"Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города наши воины блокируют продвижение противника", - говорится в сводке.

Как указано, ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

"Все подступы к городу находятся под контролем украинских дронов. Также вблизи города сосредоточено значительное количество сил и средств, подразделений беспилотных сил и дроновых бригад и полков, которые там ведут оборону", - отметили в ГВ "Восток".

Мирноград

"В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами", - указали в ГВ "Восток".

Как отмечается, логистика остается усложненной. "Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - сказано в сводке.

"Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери", - говорится в сообщении.

Вчера на Покровском направлении, как указано, украинские воины обезвредили 130 оккупантов, из них 70 - безвозвратно. Уничтожено 11 единиц автомобильной техники, четыре антенны управления БпЛА. Кроме того, поражен танк, три единицы автомобильной техники, четыре пункта управления БпЛА и 14 укрытий для личного состава.

151 бой на фронте: Покровское и Гуляйпольское направления самые горячие - карта от Генштаба30.12.25, 08:19 • 2332 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград